Рику Миура и Рюичи Кихара снялись с Гран-при США из-за травмы партнера

Чемпионы мира в парном катании и снялись с Гран-при США из-за травмы партнера.

Кихара страдает от поясничного спондилеза.

«На этот раз мы решили отказаться от участия в . С августа я чувствую дискомфорт в спине, боль постепенно усиливается. Вернувшись в Канаду на нашу тренировочную базу, я прошел медицинское обследование. Сейчас я восстанавливаюсь, чтобы быстрее возобновить тренировки.

Теплая поддержка, которую мы получаем от многих людей, сильно нас подбадривает. Спасибо всем. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас и впредь», – приводит слова Рюичи Федерация фигурного катания Японии.