Рику Миура и Рюичи Кихара снялись с Гран-при США из-за травмы партнера

Теги травмы Гран-при Гран-при США сборная Японии пары Рюичи Кихара Рику Миура Фигурное катание

Чемпионы мира в парном катании Рику Миура и Рюичи Кихара снялись с Гран-при США из-за травмы партнера.

Кихара страдает от поясничного спондилеза.

«На этот раз мы решили отказаться от участия в Skate America. С августа я чувствую дискомфорт в спине, боль постепенно усиливается. Вернувшись в Канаду на нашу тренировочную базу, я прошел медицинское обследование. Сейчас я восстанавливаюсь, чтобы быстрее возобновить тренировки.

Теплая поддержка, которую мы получаем от многих людей, сильно нас подбадривает. Спасибо всем. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас и впредь», – приводит слова Рюичи Федерация фигурного катания Японии.

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1 комментарий

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Галина Савицкая
Это серьезное заболевание
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