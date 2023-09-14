Autumn Classic International. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Камилла и Павел Ковалевы представят короткие программы

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14 сентября пары покажут короткие программы на турнире Autumn Classic International.

ISU Challenger

Autumn Classic International

Монреаль, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 23:45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада)

2. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада)

3. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)

Вторая разминка

4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Третья разминка

7. Челси Лю – Балаж Надь (США)

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

9. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

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