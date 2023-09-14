Autumn Classic International. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Камилла и Павел Ковалевы представят короткие программы
14 сентября пары покажут короткие программы на турнире Autumn Classic International.
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 23:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада)
2. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада)
3. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
Вторая разминка
4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Третья разминка
7. Челси Лю – Балаж Надь (США)
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
9. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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