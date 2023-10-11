Аделия Петросян: «Сама в два года попросила меня поставить на коньки. Увидела «Ледниковый период» – мне прям понравилось»

Аделия Петросян рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Но это было рано, поэтому мы подождали еще пару годиков. И когда мама поняла, что я все-таки хочу встать на коньки – поставили. Потом пошло, поехало.

Как-то я увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прям понравилось, как они катались, как делали поддержки. И я захотела тоже попробовать. Видимо, мой детский разум захотел.

Много фигуристок, которые отличаются. У каждой есть какая-то сильная сторона, сильные качества, и невозможно выбрать одну. Много иностранок, которые выступали хорошо, много наших фигуристок, поэтому одну я не выделю.

Я начала прыгать риттбергер по своей инициативе. В тренировках он сначала, естественно, не получался, а потом мы, в общем, совместными усилиями с тренерами смогли добиться выезда и показать его на соревнованиях.

В основном при выборе моих программ, номеров, участвуют тренеры, они предлагают мне музыку, чаще всего мы ставим под эту именно музыку. Там вариантов немного. Мой любимый номер, пожалуй, это моя прошлогодняя короткая программа под «Вуаля». Мне каждая программа по-своему нравится, но вот эта пока, наверное, одна из самых любимых.

Что касается моих результатов, которые я смогла достичь в 16 лет, я благодарна моим тренерам, которые мне помогали. И, конечно, моей маме, которая присутствует каждый день на льду и помогает мне бороться со всеми неудачами, провалами.

Как я только себя ни настраиваю, когда я выхожу на лед. Я и слушаю музыку, и могу, наоборот, слишком много разговаривать, потому что адреналинит сильно, и хочется очень много разговаривать. Ну, в основном, слушаю музыку и начинаю разминаться, а дальше уже выход на лед. Люблю посмотреть на трибуны, сколько людей сидит. Меня это поддерживает, сколько народу на трибунах, и нравится, когда много людей сидит», – рассказала .