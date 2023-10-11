Аделия Петросян: «Сама в два года попросила меня поставить на коньки. Увидела «Ледниковый период» – мне прям понравилось»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Но это было рано, поэтому мы подождали еще пару годиков. И когда мама поняла, что я все-таки хочу встать на коньки – поставили. Потом пошло, поехало.

Как-то я увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прям понравилось, как они катались, как делали поддержки. И я захотела тоже попробовать. Видимо, мой детский разум захотел.

Много фигуристок, которые отличаются. У каждой есть какая-то сильная сторона, сильные качества, и невозможно выбрать одну. Много иностранок, которые выступали хорошо, много наших фигуристок, поэтому одну я не выделю.

Я начала прыгать риттбергер по своей инициативе. В тренировках он сначала, естественно, не получался, а потом мы, в общем, совместными усилиями с тренерами смогли добиться выезда и показать его на соревнованиях.

В основном при выборе моих программ, номеров, участвуют тренеры, они предлагают мне музыку, чаще всего мы ставим под эту именно музыку. Там вариантов немного. Мой любимый номер, пожалуй, это моя прошлогодняя короткая программа под «Вуаля». Мне каждая программа по-своему нравится, но вот эта пока, наверное, одна из самых любимых.

Что касается моих результатов, которые я смогла достичь в 16 лет, я благодарна моим тренерам, которые мне помогали. И, конечно, моей маме, которая присутствует каждый день на льду и помогает мне бороться со всеми неудачами, провалами.

Как я только себя ни настраиваю, когда я выхожу на лед. Я и слушаю музыку, и могу, наоборот, слишком много разговаривать, потому что адреналинит сильно, и хочется очень много разговаривать. Ну, в основном, слушаю музыку и начинаю разминаться, а дальше уже выход на лед. Люблю посмотреть на трибуны, сколько людей сидит. Меня это поддерживает, сколько народу на трибунах, и нравится, когда много людей сидит», – рассказала Петросян.

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41 комментарий

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Olya Ru
Аделия очень яркая фигуристка! Надеюсь она успеет еще зажечь на международной арене, очень этого хочется
+15
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Alex1104
Ледниковый период дал очень много популяризации фигурного катания. Это факт. Больше всего в первые годы, конечно. И ЛП-дети тоже помог. Я понимаю, что здесь модно морщить разные места и говорить "фу", но это действительно так.
Во многом благодаря этому у нас есть такая прекрасная спортсменка.
Понятно, что мне сейчас объяснят, что на самом деле "вопреки", и вообще "вопреки всему, что есть в стране", но это не будет чем-то удивительным.
+16
-4
+12
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Лека-Лека
Прекрасная Аделечка!
Очень интересная, перспективная девочка.
Одновременно хрупкая, сильная и очень темпераментная.
Желаю достойно провести сезон. Она одна из трех лидеров.
+13
-6
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22somebody22
Это даже не смешно уже...🤦
+11
-8
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Anna
А почему все так удивляются. Это же неосознанное желание, которое могло ни во что не выльется. Я, например, примерно в этом же возрасте хотела стать парикмахером, потому что тоже где-то увидела
+4
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+3
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Олег Васильев
Ответ Е...С
Ника будет не согласна, а она вообще на афишах отсутствует.
сами понимаете, что всё сделают чтобы этого не допустить, ючр прошлого года тому пример, мне больше непонятна история с акатьевой, почему её в упор не замечают, даже имея титул чр
+3
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Ольга Ив
Так смешно девчонок читать :одна в 3 года уже соревнования смотрела и хотела стать олимпийской чемпионкой, другая в 2 года просит на коньки встать, посмотрев ледниковый период 😊.
+11
-9
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Mari Gams
Здорово , когда есть детская мечта и родители помогают ее осуществить, хуже, когда не знают чего хотят .
Аделия очень талантливая фигуристка и прекрасно , что ее мечта совпала с ее природными возможностями и трудолюбием .
Пусть мастерство становится совершенным , задуманное получается , стабильности , здоровья и успехов в сезоне , гладкого льда !
+2
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Ольга Ив
Ответ Oleandra
Авербух скажет, что его детище породило ТШТ)
Аделия уже в его списке на шоу😁, после таких приятных слов.
+4
-2
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Александр
Ответ Ольга Ив
Так смешно девчонок читать :одна в 3 года уже соревнования смотрела и хотела стать олимпийской чемпионкой, другая в 2 года просит на коньки встать, посмотрев ледниковый период 😊.
желание стать ои чемпионкой возможно с раннего возраста... если эта "история" присутствует в семейном прошлом... т.е. кто-то из родителей/родственников был связан со спортом и такой же перспективой... тут ребёнок просто хочет быть таким же...
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Е...С
Ответ Олег Васильев
назначьте её уже чр этого года без всяких соревнований, все уже поняли расклад, но надеюсь чр прошлого года отстоит свой титул, а то её уже ниже горбачевой ставят, в афишах горбачева первая, с кем там федченко мутит интересно
Ника будет не согласна, а она вообще на афишах отсутствует.
+1
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Oleandra
Ответ Ольга Ив
Аделия уже в его списке на шоу😁, после таких приятных слов.
если ему её отдадут)
+1
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Е...С
Ответ Олег Васильев
сами понимаете, что всё сделают чтобы этого не допустить, ючр прошлого года тому пример, мне больше непонятна история с акатьевой, почему её в упор не замечают, даже имея титул чр
Надеюсь на Нику, пусть у нее будут такие прокаты, чтобы никакие математические расчеты не позволили ее задвинуть.
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Ольга Ив
Ответ Александр
ммм... вы в курсе, кто отец Ками???... или она говорила, что нет???... я вот ничего и об её маме найти не смог о том, чем она до рождения Ками занималась...
Нет, не в курсе. А вы знаете кто он?. И я
написала, на сколько я знаю и право каждого верить или нет.
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Ритт
Ответ Александр
это просто желание "первого" выбить деньги на ледниковый период... лп с какого года крутится (2007)??? а реальная популярность женской одиночки только после 14 года началась... и почему-то на популярность в других видах лп как-то никак не повлиял... там же пары выступают??? где бум в парном или танцах??? а мужская одиночка почему "на задворках"???
так посчитайте. С 2006 был популярен ЛП. Как раз повели детей в ФК, им было по 4-5 лет. К 2014 они подросли. И вот самый пик и начался с 2014, когда дети 2002 года рождения подросли, и идет по сей день. А с 2014 уже ведут детей в ФК из за популярности соревнований и спортсменов. И кстати, парное у нас сейчас очень популярно, и танц. дуэтов много. И парни не на задворках.
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xlegend
Ответ Alex1104
Ледниковый период дал очень много популяризации фигурного катания. Это факт. Больше всего в первые годы, конечно. И ЛП-дети тоже помог. Я понимаю, что здесь модно морщить разные места и говорить "фу", но это действительно так. Во многом благодаря этому у нас есть такая прекрасная спортсменка. Понятно, что мне сейчас объяснят, что на самом деле "вопреки", и вообще "вопреки всему, что есть в стране", но это не будет чем-то удивительным.
Кстати, я помню, как мы ездили в Крылатское (там большой крытый лед) просто покататься на коньках, и всегда было без проблем попасть. Но когда начались ледниковые периоды, то капец, начались очереди, на сеанс катания за 2-3 часа запись... в общем, мы сильно были не рады:)
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Док Аксель
Пусть и дальше мечты сбываются у Аделии. Сезон начинается и первый этап ГП в Уфе пусть будет успешным и победным для неё. Удачи !
+1
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Олег Васильев
назначьте её уже чр этого года без всяких соревнований, все уже поняли расклад, но надеюсь чр прошлого года отстоит свой титул, а то её уже ниже горбачевой ставят, в афишах горбачева первая, с кем там федченко мутит интересно
+4
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Анна Беляева
А можно попросить вычитать текст на опечатки и ошибки?

"иностранок, которые (у)(вы)?ступали хорошо"
"Как я только себя нИ настраиваю"

и т.д
+3
-2
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Бу!
скоро они начнут говорить, что еще в утробе услышали звук коньков по льду в "Ледниковом периоде" и прямо в роддоме примеряли коньки.
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Александр
Ответ Ритт
так посчитайте. С 2006 был популярен ЛП. Как раз повели детей в ФК, им было по 4-5 лет. К 2014 они подросли. И вот самый пик и начался с 2014, когда дети 2002 года рождения подросли, и идет по сей день. А с 2014 уже ведут детей в ФК из за популярности соревнований и спортсменов. И кстати, парное у нас сейчас очень популярно, и танц. дуэтов много. И парни не на задворках.
почему в парное, танцы и мужскую одиночку не повели??? почему там нет таких прорывов и популярности??? да-да... популярно... найки, адидасы и пумы в очереди выстраиваются... для флая места не нашлось...
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Ольга Ив
Ответ Александр
желание стать ои чемпионкой возможно с раннего возраста... если эта "история" присутствует в семейном прошлом... т.е. кто-то из родителей/родственников был связан со спортом и такой же перспективой... тут ребёнок просто хочет быть таким же...
Вроде это говорила Камила, но на сколько я знаю, спортсменов у неё нет родственников.
"С трех лет говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой".
Просто все эти 2ух,3летние высказывания, ну правда, преувеличины. Возможно взрослые хотели бы и говорили об этом детям. Каждый сам выбирает, верить или нет. Я не верю.
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Ольга Ив
Ответ Irina Kistler
Почему " начнут "? Уже есть интервью фигуристки , правда о любви к хоккею, зародившейся в утробе только от посещения матчей! Но иногда надо бы разбавлять матчи, шоу и зоопарки посещением школ, библиотек, театров и других культурных заведений...))
Ой, а можно ссылку на интервью
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Маргарита В Сафронова
По Аделии видно, что она очень самостоятельная, решительная. Она всегда идӗт на максимум.
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Ольга Ив
Ответ Irina Kistler
Вы ещё и читать не умеете: Шабанова- фигуристка? Раз заинтересовались- ищите и то, что ищете, вас найдёт!😀
Видите, ещё и не из фигуристов такие есть. Искать ваши ссылки времени нет, будет желание приносите сюда, почитаю позже . А так , пока вы пустословите 😊
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