Ягудин об операции: «К починке приступил. Скоро практически полностью титановым поеду на второй «Русский вызов»

Алексей Ягудин рассказал, что ему предстоит еще одна операция.

Сегодня олимпийскому чемпиону по фигурному катанию прооперировали колено.

«Все в порядке, все прошло шикарно. Через некоторое время будут оперировать второе колено.

Восстановлюсь и буду потихонечку готовиться к новогодним елкам, к юбилею Ильи Авербуха, который я ни при каких условиях не могу пропустить и, естественно, ко второму «Русскому вызову» (турниру шоу-программ – Sports.ru), который состоится в Москве в середине января 2024 года.

Я же, когда выиграл первый, сказал, что теперь буду чинить колено. Собственно, к починке я и приступил. И скоро практически полностью титановым поеду на второй. Я уже много лет ощущал дискомфорт от болей, значит, пришло время «заехать в мастерскую», – рассказал Ягудин.