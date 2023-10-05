Ягудин об операции: «К починке приступил. Скоро практически полностью титановым поеду на второй «Русский вызов»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух травмы ледовые шоу Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал, что ему предстоит еще одна операция.

Сегодня олимпийскому чемпиону по фигурному катанию прооперировали колено.

«Все в порядке, все прошло шикарно. Через некоторое время будут оперировать второе колено.

Восстановлюсь и буду потихонечку готовиться к новогодним елкам, к юбилею Ильи Авербуха, который я ни при каких условиях не могу пропустить и, естественно, ко второму «Русскому вызову» (турниру шоу-программ – Sports.ru), который состоится в Москве в середине января 2024 года.

Я же, когда выиграл первый, сказал, что теперь буду чинить колено. Собственно, к починке я и приступил. И скоро практически полностью титановым поеду на второй. Я уже много лет ощущал дискомфорт от болей, значит, пришло время «заехать в мастерскую», – рассказал Ягудин.

5 комментариев

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Дмитрий
Где делал операцию этот патриот России и поклонник президента? В Сыктывкаре надеюсь?
+7
-1
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Лека-Лека
Вот на Русском вызове теперь знаем кому главный приз отдадут.
Турнир можно не проводить.
+1
0
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Маргарита В Сафронова
Алексей, будь здоров и на лӗд! Ждӗм!
+3
-3
0
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AllaS
Быстрого восстановления Алексею и крепчайшего здоровья .
0
0
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Skilled68
Ответ Дмитрий
Где делал операцию этот патриот России и поклонник президента? В Сыктывкаре надеюсь?
Если ты поклонник зели то надеюсь лечишься и ведешь дела на тер404
0
0
0
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