Кирилл Давыденко: «Представители фигурного катания как вида спорта, близкого к искусству, должны нести культуру в массы, образовывать зрителей»

Теги сборная России Кирилл Давыденко Фигурное катание

Кирилл Давыденко высказался о схожести балета и фигурного катания.

– Отличие фигурного катания от балета в том, что у нас есть оценочная составляющая. В балете за каждый виртуозно исполненный элемент танцоров награждают аплодисментами, в фигурном катании спортсмен еще и получает за это оценки.

Конечно, среди балетных также проводятся конкурсы, где тоже есть судейство, но я веду речь о балетных постановках на сцене. Разве балет с его прыжками, сложными танцевальными элементами – не спорт? Ведь даже во многих клиниках есть отделения спортивно-балетной травмы. Танцоры также испытывают колоссальные нагрузки во время репетиций, выступлений, как и фигуристы.

Это подтверждает мои мысли, что балет – это тоже спорт и что у балета и фигурного катания много общего. Поэтому как в балете, так и в программах фигуристов я бы хотел видеть не только классное исполнение элементов, но и глубокие темы, их раскрытие.

Я считаю, что представители фигурного катания как вида спорта, близкого к искусству, должны нести культуру в массы, образовывать зрителей, поднимать их культурный уровень своими программами, содержанием программ.

– Вы сказали, что представители фигурного катания должны нести культуру в массы, что предполагает социальную ответственность. Спортсмены – публичные люди, для многих болельщиков они становятся кумирами, им начинают подражать. Что для вас понятие «публичность»?

– Публичность – это ответственность перед теми, кто за тебя болеет, кому нравится твоё катание. Это ответственность в тренировках и как следствие ответственность за реализацию тренировочной работы на соревнованиях, потому что люди за тебя переживают, отдают свою энергию, и ты должен их этой энергией, обратной связью, напитать в виде хорошего катания.

Это и ответственность перед теми, кто рядом с тобой тренируется, потому что для молодых спортсменов ты являешься примером и должен отдавать отчет в том, как себя вести.

Публичность – это не то, что выложить постик в сторис, в каком ресторане ты сегодня поел. Это чушь. Публичность – это то, что ты делаешь, как говоришь, общаешься с публикой, прессой… И важно, чтобы твои слова не расходились с делом, – сказал Давыденко

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8 комментариев

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Katerina Sunny
Фигуристам и самим не мешало бы развиваться и образование получать не только на бумаге.
+15
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N-fox
Мудро.
+12
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Лия Романова
а пока что в массы продвигается “безызбежность”
+9
-3
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Mari Gams
Всегда думала , что ФК прежде всего спорт , где важно виртуозно владеть коньком + эстетика подачи мастерства , а поучительный , тем более воспитательный смысл программы вообще не обязательная опция . Что касается публичности : какая личность - такая и публичность , со всеми вытекающими последствиями )
+8
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Девушка Безимени
с геликами
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Gemma157
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Ахах, многим фигуристкам не помешало бы сесть за школьную парту и усиленно образовываться. Особенно той, которая несет а массы "безызбежное" 😆
+5
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Olga.t
КТО должен нести культуру в массы и образовывать зрителя???
99% спортсменов не учатся в нормальной школе, получают дипломы ВУЗов, не посещая занятия и не появляясь на экзаменах и зачётах? "Звезды’ ФК, которые не умеют грамотно писать и говорить?
Да не дай бог...
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