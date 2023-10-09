Кирилл Давыденко: «Представители фигурного катания как вида спорта, близкого к искусству, должны нести культуру в массы, образовывать зрителей»

Кирилл Давыденко высказался о схожести балета и фигурного катания.

– Отличие фигурного катания от балета в том, что у нас есть оценочная составляющая. В балете за каждый виртуозно исполненный элемент танцоров награждают аплодисментами, в фигурном катании спортсмен еще и получает за это оценки.

Конечно, среди балетных также проводятся конкурсы, где тоже есть судейство, но я веду речь о балетных постановках на сцене. Разве балет с его прыжками, сложными танцевальными элементами – не спорт? Ведь даже во многих клиниках есть отделения спортивно-балетной травмы. Танцоры также испытывают колоссальные нагрузки во время репетиций, выступлений, как и фигуристы.

Это подтверждает мои мысли, что балет – это тоже спорт и что у балета и фигурного катания много общего. Поэтому как в балете, так и в программах фигуристов я бы хотел видеть не только классное исполнение элементов, но и глубокие темы, их раскрытие.

Я считаю, что представители фигурного катания как вида спорта, близкого к искусству, должны нести культуру в массы, образовывать зрителей, поднимать их культурный уровень своими программами, содержанием программ.

– Вы сказали, что представители фигурного катания должны нести культуру в массы, что предполагает социальную ответственность. Спортсмены – публичные люди, для многих болельщиков они становятся кумирами, им начинают подражать. Что для вас понятие «публичность»?

– Публичность – это ответственность перед теми, кто за тебя болеет, кому нравится твоё катание. Это ответственность в тренировках и как следствие ответственность за реализацию тренировочной работы на соревнованиях, потому что люди за тебя переживают, отдают свою энергию, и ты должен их этой энергией, обратной связью, напитать в виде хорошего катания.

Это и ответственность перед теми, кто рядом с тобой тренируется, потому что для молодых спортсменов ты являешься примером и должен отдавать отчет в том, как себя вести.

Публичность – это не то, что выложить постик в сторис, в каком ресторане ты сегодня поел. Это чушь. Публичность – это то, что ты делаешь, как говоришь, общаешься с публикой, прессой… И важно, чтобы твои слова не расходились с делом, – сказал .