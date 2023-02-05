Гущина о российских и зарубежных турнирах: «Понимаю, что сравнения неправомерны. На международных прокаты оценивают строже, чем в России»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова Кирилл Давыденко чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Фигуристка Ксения Гущина высказалась о сравнении российских и международных соревнований.

На прошлой неделе 15-летняя Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга.

– Смотрели выступления девушек на недавно завершившемся чемпионате Европы в Эспоо?

– Сами выступления не смотрела. Знаю только результаты. Посмотрела судейские протоколы, чтобы оценить контент участниц. Порадовалась за ставшую чемпионкой Настю Губанову.

– Пересекаетесь с ней на льду в питерской академии?   – Нет, группы Кирилла Давыденко и Евгения Рукавицына тренируются в разное время.

– На чемпионате в Санкт-Петербурге вы получили почти на двадцать с лишним баллов больше, чем чемпионка Европы в Эспоо...

– Понимаю, что эти сравнения неправомерны. На международных соревнованиях прокаты оценивают строже, чем в России. Думаю, что и мои баллы были бы другими, – ответила 15-летняя спортсменка.

1 комментарий

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Ирина С
Почему только в России? В любой стране на национальных чемпионатах спортсменов оценивают более благосклонно, ведь не зря же результаты этих соревнований не признаются ISU как рекорды.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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