Гущина о российских и зарубежных турнирах: «Понимаю, что сравнения неправомерны. На международных прокаты оценивают строже, чем в России»

Фигуристка Ксения Гущина высказалась о сравнении российских и международных соревнований.

На прошлой неделе 15-летняя Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга.

– Смотрели выступления девушек на недавно завершившемся чемпионате Европы в Эспоо?

– Сами выступления не смотрела. Знаю только результаты. Посмотрела судейские протоколы, чтобы оценить контент участниц. Порадовалась за ставшую чемпионкой Настю Губанову.

– Пересекаетесь с ней на льду в питерской академии? – Нет, группы Кирилла Давыденко и Евгения Рукавицына тренируются в разное время.

– На чемпионате в Санкт-Петербурге вы получили почти на двадцать с лишним баллов больше, чем чемпионка Европы в Эспоо...

– Понимаю, что эти сравнения неправомерны. На международных соревнованиях прокаты оценивают строже, чем в России. Думаю, что и мои баллы были бы другими, – ответила 15-летняя спортсменка.