Алиев о критике из-за программы под «Любэ»: «Возможно, те, кто пишет негатив, не переживали теплоты и душевности в детстве»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев ответил критикам его программы под музыку «Любэ».

В этом сезоне короткая программа спортсмена поставлена под песню «А река течет».

«Всякие мнения были. Особенно после ситуации с одним парнем в мужском катании (имеется в виду Петр Гуменник и ситуация с Rammstein – Sports.ru). Люди есть такие – кто-то да, кто-то нет, кому все нравится, кому наоборот. В этом и заключается жизнь.

Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет, что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например.

Это нормально, что кому-то не нравится. Я их тоже уважаю. Многие подходили и говорили: реально настроение после программы такое, что сейчас бы к бабушке на оладушки. Я впервые почитал отзывы о программах и удивлен, что мне понравились даже негативные комментарии. Полайкал какие-то», – сказал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.

Алиев о короткой программе под «Любэ»: «В ней все описывает русскую душу. Представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо»

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51 комментарий

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MaxBridge
А еще возможно что они понимают значение слов «уместность» и «конъюнктура»
+60
-14
+46
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Veld
возможно, у критикующих есть хотя бы ОДНА КАПЛЯ вкуса
+40
-16
+24
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akschweyan
Не знаю, побуду в меньшинстве, но если кому и идёт программа под Любэ, то точно Диме. И у него уже были показательные в подобном стиле и под подобное музыкальное сопровождение, ещё до нынешней ситуации. И если сейчас, в сегодняшних обстоятельствах у Димы есть возможность кататься в таком жанре, то почему нет, на международной арене такое может и не оценят, а у нас - вполне) он в этом максимально органичен.
И ещё, осуждать Алиева за выбор музыки - то же самое, что осуждать Гуменника. Абсолютно зеркальная ситуация.
+26
-4
+22
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Андрей Дмитриев
Ответ Black&White
Если б он действительно хотел вписаться в повестку, он бы взял другие песни этой группы.
мужик идёт с конем по полю
и конь внезапно говорит
не надо петь про это песню
пусть это будет наш секрет
© djfedos
+16
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Mari Gams
Всем не угодишь , да и не надо
Дима сделал то , что посчитал нужным , под что кататься , решать ему .
+15
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justbored
Ответ alkidamant
Сейчас вылезут меломаны с идеальным вкусом и обстоятельно докажут остальным, что Любэ - это безвкусица и коньюктуршина..
Ну какбэ факт.
+29
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Black&White
Ответ alkidamant
Сейчас вылезут меломаны с идеальным вкусом и обстоятельно докажут остальным, что Любэ - это безвкусица и коньюктуршина..
Почему-то в США кантри музыка составляет огромную часть музыкального рынка и что-то никто не говорит про плохой вкус. А в кантри все намного штампованней, чем у Любе.
+15
-4
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Сикарио
Так в детстве Любэ не были такими зашкварными.
+22
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+9
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alkidamant
Сейчас вылезут меломаны с идеальным вкусом и обстоятельно докажут остальным, что Любэ - это безвкусица и коньюктуршина..
+21
-13
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Инна Мерзлякова
Что за ограниченность …
Переживали конечно, но не под Любэ
+7
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justbored
Фигуристы нынче все с дипломами психолога пошли. Ну насквозь свою публику видят.
+9
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Строган Колянов
Ответ Black&White
Любитель Рамштайна?
Вы знаете только Любэ и Рамштайн?
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Karina kolesnikova
Ставить диагнозы тем, у кого другие вкусы - это признак душевной теплоты и счастливого детства, конечно же :))
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Black&White
Ответ Olga.t
"Кто не почувствовал программу, тот из тяжёлой семьи"??? Смелое заявление! Спасибо, что не назвал хейтерами... Мне не понравился выбор музыки, эта лубочность текста и излишняя эмоциональность (бабушка, оладушки).
Ээээ... помнится, зато Рамштайн вам понравился. Там, видимо, и музыка более изысканная и приятная уху, и тексты для настоящих интеллектуалов. Очень спорно.
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Lifar Skladchikov
Ответ Жиртрес
Так они и сейчас таковыми не являются, в отличии от либералов предавших Родину🤷‍♀️
хаха))) хороший наброс))) я посмеялся)))
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Olga.t
"Кто не почувствовал программу, тот из тяжёлой семьи"???
Смелое заявление! Спасибо, что не назвал хейтерами...
Мне не понравился выбор музыки, эта лубочность текста и излишняя эмоциональность (бабушка, оладушки).
+10
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#Грендайзер
Ё-комбат, ё-комбат!
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Olga.t
Ответ Black&White
Ээээ... помнится, зато Рамштайн вам понравился. Там, видимо, и музыка более изысканная и приятная уху, и тексты для настоящих интеллектуалов. Очень спорно.
И в чем проблема? Да, мне песни группы Любэ не нравятся вообще, это моё отношение к их музыке.
А песня Sonne Раммштайн нравится, в чем криминал? При этом не всю музыку этой группы я так же воспринимаю.
В истории с Гуменником больше всего не нравится сам факт запрета музыки по чьему-то доносу, как быстро кто-то взял под козырёк "как бы чего не вышло". При этом сам автор доноса от общения с журналистами отказался, видимо не ожидал таких последствий.
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Мэй Касахара
Можно с этой программой перед матчами СКА выступать)
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Рахим Фунтик Стерлинг
В моём детстве другой их хит гремел. Атас, веселись рабочий класс
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Mariaku
Просто Дима способен выражать в своих программах более тонкие чувства, у Димы же душа поэта! Поэтому за Карузо в пп лайк, особенно когда узнала, что там ещё и посвящение недавно ушедшему первому Диминому тренеру, это прям до слёз! Кп под "Любэ" неоднозначно. Любовь к Родине, наверное, можно высказать изящнее.
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ФК Х Б
Дима очень органично катается под эту песню. Мне все нравится. Песня прекрасная и душевная. не надоедает. И что значит не для фигурного катания? Какие критерии есть для выбора музыки? Озвучьте все пожалуйста
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LSV
Ответ akschweyan
Не знаю, побуду в меньшинстве, но если кому и идёт программа под Любэ, то точно Диме. И у него уже были показательные в подобном стиле и под подобное музыкальное сопровождение, ещё до нынешней ситуации. И если сейчас, в сегодняшних обстоятельствах у Димы есть возможность кататься в таком жанре, то почему нет, на международной арене такое может и не оценят, а у нас - вполне) он в этом максимально органичен. И ещё, осуждать Алиева за выбор музыки - то же самое, что осуждать Гуменника. Абсолютно зеркальная ситуация.
Софья, вы точно не в меньшинстве! Большинство как раз разделяет вашу точку зрения.

Просто не нужно обращать внимания на публику данного ресурса. Мы же понимаем, кто платит за эту "музыку" и каковы реальные цели данного "спортивного" портала.

Дима действительно молодец. Добрая и душевная постановка, понятная многим русским людям.

Вам же спасибо за искренний комментарий!
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maks44
Ответ Ебздрогыч
Если короткая программа под Любэ, то произвольную надо под Шамана, и пусть только судьи посмеют низкие баллы поставить!
Четверной ритбергер под "Я русскиииий, я иду до концааааа!"
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IrbIS
Любэ это наше россиянское...
Давай за них, давай за нас и за Сибирь, и за Кавказ,
За свет далеких городов и за друзей, и за любовь.
+11
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