Алиев о критике из-за программы под «Любэ»: «Возможно, те, кто пишет негатив, не переживали теплоты и душевности в детстве»

Фигурист Дмитрий Алиев ответил критикам его программы под музыку «Любэ».

В этом сезоне короткая программа спортсмена поставлена под песню «А река течет».

«Всякие мнения были. Особенно после ситуации с одним парнем в мужском катании (имеется в виду Петр Гуменник и ситуация с Rammstein – Sports.ru). Люди есть такие – кто-то да, кто-то нет, кому все нравится, кому наоборот. В этом и заключается жизнь.

Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет, что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например.

Это нормально, что кому-то не нравится. Я их тоже уважаю. Многие подходили и говорили: реально настроение после программы такое, что сейчас бы к бабушке на оладушки. Я впервые почитал отзывы о программах и удивлен, что мне понравились даже негативные комментарии. Полайкал какие-то», – сказал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.

Алиев о короткой программе под «Любэ»: «В ней все описывает русскую душу. Представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо»