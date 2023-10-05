Алиев о критике из-за программы под «Любэ»: «Возможно, те, кто пишет негатив, не переживали теплоты и душевности в детстве»
Фигурист Дмитрий Алиев ответил критикам его программы под музыку «Любэ».
В этом сезоне короткая программа спортсмена поставлена под песню «А река течет».
«Всякие мнения были. Особенно после ситуации с одним парнем в мужском катании (имеется в виду Петр Гуменник и ситуация с Rammstein – Sports.ru). Люди есть такие – кто-то да, кто-то нет, кому все нравится, кому наоборот. В этом и заключается жизнь.
Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет, что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например.
Это нормально, что кому-то не нравится. Я их тоже уважаю. Многие подходили и говорили: реально настроение после программы такое, что сейчас бы к бабушке на оладушки. Я впервые почитал отзывы о программах и удивлен, что мне понравились даже негативные комментарии. Полайкал какие-то», – сказал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.
Алиев о короткой программе под «Любэ»: «В ней все описывает русскую душу. Представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо»
И ещё, осуждать Алиева за выбор музыки - то же самое, что осуждать Гуменника. Абсолютно зеркальная ситуация.
и конь внезапно говорит
не надо петь про это песню
пусть это будет наш секрет
© djfedos
Дима сделал то , что посчитал нужным , под что кататься , решать ему .
Переживали конечно, но не под Любэ
Смелое заявление! Спасибо, что не назвал хейтерами...
Мне не понравился выбор музыки, эта лубочность текста и излишняя эмоциональность (бабушка, оладушки).
А песня Sonne Раммштайн нравится, в чем криминал? При этом не всю музыку этой группы я так же воспринимаю.
В истории с Гуменником больше всего не нравится сам факт запрета музыки по чьему-то доносу, как быстро кто-то взял под козырёк "как бы чего не вышло". При этом сам автор доноса от общения с журналистами отказался, видимо не ожидал таких последствий.
Просто не нужно обращать внимания на публику данного ресурса. Мы же понимаем, кто платит за эту "музыку" и каковы реальные цели данного "спортивного" портала.
Дима действительно молодец. Добрая и душевная постановка, понятная многим русским людям.
Вам же спасибо за искренний комментарий!
Давай за них, давай за нас и за Сибирь, и за Кавказ,
За свет далеких городов и за друзей, и за любовь.