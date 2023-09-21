Дмитрий Алиев: «После прошлого сезона понял, что нужно двигаться равномерно, а не семимильными шагами с языком на плече»

Теги сборная России ФФКР мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал о целях на новый сезон.

«Конечно, мне хочется на протяжении всего сезона показывать стабильное катание, а не так, как на финале Гран-при в Петербурге, где после 11-го места в короткой программе поднялся на 2-е, то есть надо обе программы катать хорошо. А для этого следует сильно держать себя в рамках, что для спортсмена нормально.

Просто нужны силы, и где-то черпать каждый раз новую энергию, потому что я такой, что откатал старт и не то, чтобы наступил спад, просто вся накопленная энергия растрачена, и мне нужна новая. Нужны источники, время.

Но тот сезон оказался для меня полезным. Много всего нового сам про себя узнал, открыл… Понял, что нужно двигаться равномерно, а не семимильными шагами с языком на плече — не бежать, а спокойно шагать.

Хочется показывать и рассказывать в своих программах, кто такой Дима Алиев, кем он может быть и что из него может получиться», – сказал Алиев. 

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3 комментария

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Япростозритель
Каждый год одно и то же.
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ретроградный меркурий
Честно говоря, нытье от Димы начало уже утомлять. Дима, подбери сопли - ты профессиональный спортсмен, а не кисейная барышня. Не такая уж непосильная задача - чисто катать две программы. Десятки фигуристов как-то с этим справляются. Какая, блин, новая энергия нужна, чтобы чисто прыгнуть три прыжковых элемента в короткой программе? Тренироваться надо лучше и порядок в голове навести.
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Nokolay Fomi4ev
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Правильно гласит русская народная мудрость - "тише едешь - дальше будешь". У Тутберидзе парни-юниоры едут быстро, только в итоге до взрослого уровня не доезжают. Готовься, Димон, к борьбе за Милан, хотя бы одна квота будет. Сейчас не надрывайся, планомерно выстраивай подготовку к олимпийскому сезону. Ну и без Коляды только у тебя красивое катание и осталось, так что давай, не подведи.
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