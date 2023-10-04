Талалайкина о мотивации для спорта: «Я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!»

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала о мотивации для продолжения карьеры.

«Морально сложно — чувствую себя как будто я одна, не знаю, как объяснить. С мотивацией проблемы, но я понимаю, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, а когда выходишь на старт и видишь результат — это круто. Но что дальше?

Поэтому я не прыгаю четверные. Пробовали в конце сезона сальхов, но это смешно. Невозможно, правда невозможно. Это нормально, в 21 учить что-то новое реально сложно, но почему бы не кататься, делать то, что ты хочешь, пока можешь?

В 30 лет я не смогу кататься, а сейчас, в 21, пока что могу. Подумала, что пока стоит. Вот если скажут «вали отсюда, ты ничего не можешь...» В 30 я смогу стать тренером, а вернуться назад не смогу», — сказала Талалайкина.

«Лично я катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет.

Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы. Если я упала, они мне поставят минус, если я не докрутила один оборот — третий уровень. Все честно.

Гран-при России в планах есть, мне сказали, что я еду в Уфу на следующей неделе. Программу изначально поставили другую, сиртаки, но на местных прокатах поняли, что это лажа полная. Не подходит по моему росту сиртаки, и я предложила новую музыку. Никому не понравилось, и я сама ее поставила, одна девочка мне помогла.

Произвольная — Time to say Goodbye, опера. Но так случайно получилось! Я правда каждый раз катаю ее как в последний раз, чувство — отдать себя льду. Мне нравится», — цитирует Талалайкину «Чемпионат».