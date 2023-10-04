Талалайкина о мотивации для спорта: «Я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!»

Теги сборная России женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала о мотивации для продолжения карьеры.

«Морально сложно — чувствую себя как будто я одна, не знаю, как объяснить. С мотивацией проблемы, но я понимаю, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, а когда выходишь на старт и видишь результат — это круто. Но что дальше?

Поэтому я не прыгаю четверные. Пробовали в конце сезона сальхов, но это смешно. Невозможно, правда невозможно. Это нормально, в 21 учить что-то новое реально сложно, но почему бы не кататься, делать то, что ты хочешь, пока можешь?

В 30 лет я не смогу кататься, а сейчас, в 21, пока что могу. Подумала, что пока стоит. Вот если скажут «вали отсюда, ты ничего не можешь...» В 30 я смогу стать тренером, а вернуться назад не смогу», — сказала Талалайкина. 

«Лично я катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет.

Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы. Если я упала, они мне поставят минус, если я не докрутила один оборот — третий уровень. Все честно.

Гран-при России в планах есть, мне сказали, что я еду в Уфу на следующей неделе. Программу изначально поставили другую, сиртаки, но на местных прокатах поняли, что это лажа полная. Не подходит по моему росту сиртаки, и я предложила новую музыку. Никому не понравилось, и я сама ее поставила, одна девочка мне помогла.

Произвольная — Time to say Goodbye, опера. Но так случайно получилось! Я правда каждый раз катаю ее как в последний раз, чувство — отдать себя льду. Мне нравится», — цитирует Талалайкину «Чемпионат».

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19 комментариев

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Сергей
Мозгов совсем нет и понятно, что никого из её близких не зацепила онкология, иначе бы такую дичь не морозила
+18
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Леди Брэкнелл
От дурёха, прости Господи! Разве можно такое сравнивать?
+17
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ДИАНА
Боже ну и сравнения!!! Лучше такое не представлять (((
+14
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anyen
Сходи в любой хоспис и посмотри на людей, которым осталось немного, как они "получают удовольствие от каждого дня".
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Юлия
всё таки ещё раз подтвердила, что многие спортсмены небольшого ума люди, не всё конечно.
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Irina29
Ужас, ну и сравнение 🙄
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miladoc1
Она даже не представляет себе как живут несчастные люди, больные раком, перед своей смертью… Зачем это напечатали?!
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anyen
Да уж...иногда лучше молчать, чем говорить.
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Gemma157
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Такую дичь несет.. Даже для спортсменки перебор. Ладно еще если бы юниорка была, так ведь взрослая уже девушка
Пускай фотки онкобольных пациентов посмотрит, может поймет что-то
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Железная Леди
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Девочка, ты не знаешь что такое рак и слава богу. Придумай себе какую-то другую мотивацию.
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Viks
Какая дура! Нельзя же говорить о таких вещах, чтобы не накликать беду!
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Маргарита В Сафронова
Это ужасно, Маша. Не притягивай...
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private dancer
Совсем что ли с дуба рухнула ?
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chespo
Ни Талалайкиной, ни кому-то еще ни в коем случае нельзя так думать и говорить такие вещи; не зря говорят, что мысли материальны…
+4
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Lilia Sadykova
Какой бред несёт девица. Какой же пустоголовой нужно быть, чтобы сравнивать спорт и рак.
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Mion
У Маши хороший настрой; только бы без смертельных ассоциаций как-нибудь 😁😁 делать то, что по-настоящему любишь, - бесценно. Надо наслаждаться моментом
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Gemma157
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Это кстати даже покруче чем когда одна певица сказала, что хочет быть стройной как голодные дети Южного Судана
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N-fox
Сама себе поставила короткую, и одна девочка помогла.... Как-то все запущено.
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Док Аксель
Говори, что думаешь и думай, что говоришь. Тот случай, когда одни страдают сердечной недостаточностью, другие недостаточной сердечностью.
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