Ирина Жук: «Леонтьева и Горелкин безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности»

Тренеры высоко оценили перспективы Леонтьевой и Горелкина в танцах на льду.

В прошлом сезоне фигуристы выиграли финал Гран-при России среди юниоров. Они тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина.

– Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступили на контрольных прокатах. Довольны их дебютом на взрослом уровне?

Жук: Очень довольны, несмотря на какие-то ошибки.

Свинин: Переход из юниоров во взрослые всегда бывает трудным. В юниорах тебе кажется, что ты самый лучший, а потом приходишь во взрослые и видишь, что есть еще много людей, которые тоже неплохо катаются.

Перед прокатами в «Мегаспорте» были тренировки в Новогорске, где Даня с Соней показывали программы. На них присутствовали судьи, а после были разборы катания. Приятно, что судьи отметили, что Соня и Даня выглядели по-взрослому.

У многих пар бывает, что переход из юниоров затягивается на несколько лет. Очень приятно, что наши не стушевались и на тренировках, и на самих прокатах. Это для них впервые, сразу в «Мегаспорте», где огромный дворец, судьи, зрители. То, что мы хотели, они выполнили.

– Как конкретно вы работаете над тем, чтобы наиболее безболезненно перевести дуэт из юниоров во взрослые?

Жук: Это зависит еще и от людей: как они выглядят, какое у них воспитание, насколько они доверяют тренеру, как они схватывают информацию. Здесь все играет роль. У Сони с Даней очень хороший интеллект, это было видно с детства. Они безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности. Редко когда попадается пара с такими данными.

Еще Соня с Даней умеют слушать, уже с детства они выделялись этим. Они же с нами уже лет восемь работают. В этом году Леонтьева – Горелкин стали первой парой в нашей команде. Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха – как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место.

У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Посмотрим, как дальше пойдет, дай бог, чтобы они справлялись с волнением. Это все непросто. Но они выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые.