Ирина Жук: «Леонтьева и Горелкин безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности»

Теги сборная России Ирина Жук Александр Свинин контрольные прокаты Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Тренеры высоко оценили перспективы Леонтьевой и Горелкина в танцах на льду.

В прошлом сезоне фигуристы выиграли финал Гран-при России среди юниоров. Они тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступили на контрольных прокатах. Довольны их дебютом на взрослом уровне?

Жук: Очень довольны, несмотря на какие-то ошибки.

Свинин: Переход из юниоров во взрослые всегда бывает трудным. В юниорах тебе кажется, что ты самый лучший, а потом приходишь во взрослые и видишь, что есть еще много людей, которые тоже неплохо катаются.

Перед прокатами в «Мегаспорте» были тренировки в Новогорске, где Даня с Соней показывали программы. На них присутствовали судьи, а после были разборы катания. Приятно, что судьи отметили, что Соня и Даня выглядели по-взрослому.

У многих пар бывает, что переход из юниоров затягивается на несколько лет. Очень приятно, что наши не стушевались и на тренировках, и на самих прокатах. Это для них впервые, сразу в «Мегаспорте», где огромный дворец, судьи, зрители. То, что мы хотели, они выполнили.

– Как конкретно вы работаете над тем, чтобы наиболее безболезненно перевести дуэт из юниоров во взрослые?

Жук: Это зависит еще и от людей: как они выглядят, какое у них воспитание, насколько они доверяют тренеру, как они схватывают информацию. Здесь все играет роль. У Сони с Даней очень хороший интеллект, это было видно с детства. Они безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности. Редко когда попадается пара с такими данными.

Еще Соня с Даней умеют слушать, уже с детства они выделялись этим. Они же с нами уже лет восемь работают. В этом году Леонтьева – Горелкин стали первой парой в нашей команде. Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха – как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место.

У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Посмотрим, как дальше пойдет, дай бог, чтобы они справлялись с волнением. Это все непросто. Но они выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые.

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3 комментария

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Док Аксель
Пара интересная и перспективная. Будучи лидерами в группе звезду не поймают, а будут прогрессировать. Удачи в сезоне !
+2
0
+2
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tofsla
ох тыж! прошу перевести "очень хороший интеллект" это как? интеллект бывает нехорошим? или не очень? и каким боком это помогает-не помогает паре?
Про конский экстерьер, вообще слов нет...
+1
-1
0
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Bella Lee
Ответ Док Аксель
Пара интересная и перспективная. Будучи лидерами в группе звезду не поймают, а будут прогрессировать. Удачи в сезоне !
С чего бы они звезду не поймают?)
0
0
0
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