Косторная и Куница анонсировали номер в образе Красной Шапочки и Серого Волка

Теги сборная России фото Георгий Куница Алена Косторная ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная опубликовала фото в образе Красной Шапочки.

Спортсменка выступает в парном катании с Георгием Куницей.

«Всем привет, а мы с Гошей вчера были на съемках к зимним сказкам, хотите посмотреть, в каких образах вы нас увидите?

Первый образ – Красная шапочка. Уже догадались, кто будет волком?

Правильно, Красная Шапочка и Серый Волк, вот наш первый номер для сказок. Есть догадки, что будет вторым?» – написала Косторная в телеграм-канале.

«Роль Феи-крестной», – позже добавила фигуристка, опубликовав еще три фото.

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34 комментария

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Maria L
я не знаю плакать или смеяться с костюма волка
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Бу!
Блин, Алена больше на серого волка похожа, чем Гоша.
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Olga.t
Серый волк такими влюблёнными глазами смотрит на Шапочку))
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мистер бин
Ролевые игры
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ДИОНИС
"Сказка о Коварной Шапочке и Добрейшем Волке"
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4x Qqqq
Ответ Бу!
Блин, Алена больше на серого волка похожа, чем Гоша.
Им надо реверсную сказку сделать) Алёна будет опасной волчицей, а Гоша невинным Красным Шапком
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RS919
Ответ ДИОНИС
"Я злой и страшный Серый Волк! Я в Красных Шапках знаю толк! Р-р-р!"
"... в фигуристках знаю толк!" 🙂
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steelhard
Серый волк, я тебя съем
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Шесть неизвестных
Ответ Vendetta4111323
Наверное к новогодним сказкам начали готовиться)
Ну, в тексте новости именно об этом и говорится.
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Роман Волков
Довольно Креативно.
Интересно будет посмотреть.😍
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Маргарита В Сафронова
Серый волк — Алёнка?)
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Sivl
Следующим должна быть сестрица Аленушка и братец Иванушка)
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Вадим Сидоров
Хороший сюжет для ролевых игр)
Красная Шапочка встречает Серого Волка и говорит: "Не ешь меня, возьми пирожки"
Серый Волк кидает корзинку в сторону и со словами "К чёрту пирожки, оставь их бабке своей. Мне нужны твои булочки" срывает с неё одежду)
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Леди Брэкнелл
Фея-крестная мне больше понравилась. Из Гоши волк не получился, он слишком добрый.
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Вадим Сидоров
Ответ Бу!
Блин, Алена больше на серого волка похожа, чем Гоша.
Гоша на Артемона похож)
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ДИОНИС
"Я злой и страшный Серый Волк! Я в Красных Шапках знаю толк! Р-р-р!"
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Veronika spuria
Аленка хорошо смотрится в красной шапочке! Гоша- добрый серый волк и красавчик к тому же!
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Маргарита В Сафронова
Не пей, Гоша, из копытца...
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Юра Плисецкий
Идея крутая.
Похоже у всех мысли только о шоу.
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Mari Gams
Волк, спорим , ты не съешь Красную Шапочку ))
Аленка милашка такая !
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svizishlem menotu
Ух ты очень интересно
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Алеся Ткаченко
Мне не очень понравилось.Косторная кривляется,а Куница застыл в одной позе с одним выражением лица.
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Viks
Косторской больше подходит образ Серого Волка.
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N-fox
Берегись, Волк, тут такая Шапочка..😁
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Лемур
Как бы волк пирожками не подавился, с такой то Шапочкой =))))
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