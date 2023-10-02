Косторная и Куница анонсировали номер в образе Красной Шапочки и Серого Волка
Фигуристка Алена Косторная опубликовала фото в образе Красной Шапочки.
Спортсменка выступает в парном катании с Георгием Куницей.
«Всем привет, а мы с Гошей вчера были на съемках к зимним сказкам, хотите посмотреть, в каких образах вы нас увидите?
Первый образ – Красная шапочка. Уже догадались, кто будет волком?
Правильно, Красная Шапочка и Серый Волк, вот наш первый номер для сказок. Есть догадки, что будет вторым?» – написала Косторная в телеграм-канале.
«Роль Феи-крестной», – позже добавила фигуристка, опубликовав еще три фото.
Интересно будет посмотреть.😍
Красная Шапочка встречает Серого Волка и говорит: "Не ешь меня, возьми пирожки"
Серый Волк кидает корзинку в сторону и со словами "К чёрту пирожки, оставь их бабке своей. Мне нужны твои булочки" срывает с неё одежду)
Похоже у всех мысли только о шоу.
Аленка милашка такая !