Косторная и Куница анонсировали номер в образе Красной Шапочки и Серого Волка

Фигуристка Алена Косторная опубликовала фото в образе Красной Шапочки.

Спортсменка выступает в парном катании с Георгием Куницей.

«Всем привет, а мы с Гошей вчера были на съемках к зимним сказкам, хотите посмотреть, в каких образах вы нас увидите?

Первый образ – Красная шапочка. Уже догадались, кто будет волком?

Правильно, Красная Шапочка и Серый Волк, вот наш первый номер для сказок. Есть догадки, что будет вторым?» – написала Косторная в телеграм-канале.

«Роль Феи-крестной», – позже добавила фигуристка, опубликовав еще три фото.