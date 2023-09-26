Мухортова о травме: «Был стрессовый перелом таранной кости и проблемы со связкой. Сейчас я начала тренироваться почти в полную силу»

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о своей травме.

Спортсменка выступает в паре с .

– Как сейчас обстоят дела со здоровьем? Насколько серьезная травма была?

– Сейчас со здоровьем все более‑менее. В середине июля начала странно болеть правая нога в коньке – то наступить не могу, то проходит, и спокойно могу тренироваться. Но через несколько дней проблема усугубилась.

Был стрессовый перелом таранной кости и проблемы со связкой, но, к сожалению, это выяснилось только в середине августа, а до этого я не обеспечивала достаточный покой, так как мы долго не могли выяснить, что именно болит, чтобы поставить верный диагноз.

Боли периодически возобновлялись, лечение затянулось. Сейчас я начала тренироваться почти в полную силу, постепенно добавляю нагрузку, – сказала .

Также она сообщила, что их группа под руководством Филиппа Тарасова будет тренироваться в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

– Переезжает ли ваша группа?

– Да, наша группа скоро переезжает на новый каток, – добавила фигуристка.