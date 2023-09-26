Мухортова о травме: «Был стрессовый перелом таранной кости и проблемы со связкой. Сейчас я начала тренироваться почти в полную силу»

Теги сборная России травмы пары Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о своей травме.

Спортсменка выступает в паре с Дмитрием Евгеньевым.

– Как сейчас обстоят дела со здоровьем? Насколько серьезная травма была?

– Сейчас со здоровьем все более‑менее. В середине июля начала странно болеть правая нога в коньке – то наступить не могу, то проходит, и спокойно могу тренироваться. Но через несколько дней проблема усугубилась.

Был стрессовый перелом таранной кости и проблемы со связкой, но, к сожалению, это выяснилось только в середине августа, а до этого я не обеспечивала достаточный покой, так как мы долго не могли выяснить, что именно болит, чтобы поставить верный диагноз.

Боли периодически возобновлялись, лечение затянулось. Сейчас я начала тренироваться почти в полную силу, постепенно добавляю нагрузку, – сказала Мухортова.

Также она сообщила, что их группа под руководством Филиппа Тарасова будет тренироваться в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. 

– Переезжает ли ваша группа?

– Да, наша группа скоро переезжает на новый каток, – добавила фигуристка.

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3 комментария

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Док Аксель
Насте здоровья и полного восстановления перед началом нового сезона. Удачи !
+4
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AllaS
Крепчайшего здоровья Анастасии и скорейшего восстановления.
+3
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Алёна Вода
Таранная кость--серьёзная травма для фигуриста :(.
Насте--скорейшего восстановления, надеюсь, сезон не будет пропущен!
+1
0
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