Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев оставят произвольную программу на второй сезон.

В прошлом сезоне пара выступала с произвольной программой под композиции Элвиса Пресли Trouble и It’s Now or Never.

«У нас будет новая короткая программа в новом стиле, а произвольную программу мы решили оставить, но немного «освежить», – написала .