Тарасова о том, можно ли назвать Тутберидзе лучшим тренером России: «У нее хорошая карьера, есть олимпийские чемпионы. Но звание лучшего надо заслуживать каждый год»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, можно ли назвать Тутберидзе лучшим тренером.
22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы.
– Это первый центр в России, который был назван в честь тренера. Заслуживает ли Тутберидзе такое? У нее несколько лет были лучшие результаты в женском одиночном катании.
Действительно, она воспитывала очень хороших девочек, которые побеждали по всему миру. Надеюсь, с новым центром Этери будет находить и тренировать еще больше фигуристов мирового уровня.
Думаю, ей там будет комфортно работать со своей командой вместе с Сережей Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.
– Можно ли назвать Этери Тутберидзе лучшим специалистом в России сейчас?
– Звание лучшего надо заслуживать каждый год. У нее хорошая тренерская карьера, есть олимпийские чемпионы. Но чтобы быть лучшим, нужно им быть каждый год, – сказала заслуженный тренер СССР.
У Ротенберга вообще фамилия «тренер - бог», если буквы переставить.
Да он помогает ТШТ. ему помогает Дудаков.
У ТШ Слюсаренко свое лицо, неоднократно засветившееся на международных соревнованиях, всои шикарные пары.
Не зря утренний гороскоп прогнозировал мне встречу со старым знакомым 😃