Тарасова о том, можно ли назвать Тутберидзе лучшим тренером России: «У нее хорошая карьера, есть олимпийские чемпионы. Но звание лучшего надо заслуживать каждый год»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, можно ли назвать Тутберидзе лучшим тренером.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. 

– Это первый центр в России, который был назван в честь тренера. Заслуживает ли Тутберидзе такое? У нее несколько лет были лучшие результаты в женском одиночном катании.

Действительно, она воспитывала очень хороших девочек, которые побеждали по всему миру. Надеюсь, с новым центром Этери будет находить и тренировать еще больше фигуристов мирового уровня.

Думаю, ей там будет комфортно работать со своей командой вместе с Сережей Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

– Можно ли назвать Этери Тутберидзе лучшим специалистом в России сейчас?

– Звание лучшего надо заслуживать каждый год. У нее хорошая тренерская карьера, есть олимпийские чемпионы. Но чтобы быть лучшим, нужно им быть каждый год, – сказала заслуженный тренер СССР. 

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16 комментариев

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Адриана
ТАТ никто каток так и не построил, эта обида у неё навсегда. Что касается ЭТ, то она будет это доказывать каждый год, как и раньше.
+17
-3
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Мэй Касахара
Как Тутберидзе может быть лучшим тренером, когда у нас есть Ротенберг и Плющенко? 😂🤣🤣
У Ротенберга вообще фамилия «тренер - бог», если буквы переставить.
+12
-2
+10
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imaxim
Это ТАТ зря. Сама например своих всегда подготавливала именно к ОИ. В неолимпийский год не всегда ее воспитанники показывали максимум возможностей. И что, от этого ТАТ переставала быть лучшим тренером?
+4
0
+4
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ретроградный меркурий
Чемпионат России 22/23 - 1,2,5 места, ФГП России - 1,2,4 места. Какие могут быть вопросы к результатам?
+3
0
+3
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imaxim
Ответ Адриана
ТАТ никто каток так и не построил, эта обида у неё навсегда. Что касается ЭТ, то она будет это доказывать каждый год, как и раньше.
Честно говоря, ей уже поздно было, когда она начала просить. Вот в 90-е, нулевые самый раз. А после Ванкувера уже поздно было
+3
0
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Железная Леди
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ТАТ забыла, что там работают еще олимпийские чемпионы и др. известные тренеры : Траньков, Тихонов , Слюсаренко и др. Команда сильнейшая в мире, будем ждать результатов.
+4
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galik55
Ответ Железная Леди
ТАТ забыла, что там работают еще олимпийские чемпионы и др. известные тренеры : Траньков, Тихонов , Слюсаренко и др. Команда сильнейшая в мире, будем ждать результатов.
Вот Слюсаренко сюда не надо. У него слава Богу свой ТШ.
Да он помогает ТШТ. ему помогает Дудаков.
У ТШ Слюсаренко свое лицо, неоднократно засветившееся на международных соревнованиях, всои шикарные пары.
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nina1212
Ответ Vasily Ivanov
Не достойна Тутберидзе такого звания. Она просто использует специфические особенности допубертатных провинциальных подростков женского пола во славу свою ...Медведева и Щербакова как исключения подтверждают это : первая не сумевшая на закате обставить любыми способами сильную и целеустремленную Загитову .вторая -вообще получившая олимпийское золото за счет " подставленной " кем -то талантливейшей Валиевой....
Валиеву давно видели?
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nadenki
Так центр же не имени Тутберидзе. Там другая формулировка.
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Сергей
Бабушка раздухарилась, с дома отдыха что-ли приехала
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Лена Титова
ТАТ великий тренер,никогда не предовавший своих учеников.
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Железная Леди
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Ответ galik55
Вот Слюсаренко сюда не надо. У него слава Богу свой ТШ. Да он помогает ТШТ. ему помогает Дудаков. У ТШ Слюсаренко свое лицо, неоднократно засветившееся на международных соревнованиях, всои шикарные пары.
Если он успевает работать на два фронта, это не значит, что его нет. В его услугах есть нужда если он работает.
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Gemma157
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Ответ Vasily Ivanov
Не достойна Тутберидзе такого звания. Она просто использует специфические особенности допубертатных провинциальных подростков женского пола во славу свою ...Медведева и Щербакова как исключения подтверждают это : первая не сумевшая на закате обставить любыми способами сильную и целеустремленную Загитову .вторая -вообще получившая олимпийское золото за счет " подставленной " кем -то талантливейшей Валиевой....
С возвращением, дорогой Василий! Сколько лет, сколько зим
Не зря утренний гороскоп прогнозировал мне встречу со старым знакомым 😃
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Vasily Ivanov
Ответ nina1212
Валиеву давно видели?
Динозавры еще живы и среди нас?
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