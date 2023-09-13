Александра Трусова: «Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости! Буду очень скучать!»
Александра Трусова поблагодарила Мексику за теплый прием.
Спортсменка проводила в стране мастер-классы.
«Спасибо за приглашение, за теплый приём и отличную организацию мероприятия! Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости Мексики! Буду очень скучать! До скорой встречи», – написала Трусова.
И никакие санкции не мешают мировому сообществу ФК уважать наших фигуристов и ценить их высокий уровень , поэтому приглашают и будут приглашать .
Неужели уже есть договоренность на следующий визит?
Саша умница, отлично поработала и отдохнуть успела. По фото видно, что ей там очень нравится