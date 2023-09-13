Александра Трусова: «Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости! Буду очень скучать!»

Александра Трусова поблагодарила Мексику за теплый прием.

Спортсменка проводила в стране мастер-классы.

«Спасибо за приглашение, за теплый приём и отличную организацию мероприятия! Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости Мексики! Буду очень скучать! До скорой встречи», – написала .