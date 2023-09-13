Александра Трусова: «Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости! Буду очень скучать!»

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поблагодарила Мексику за теплый прием.

Спортсменка проводила в стране мастер-классы.

«Спасибо за приглашение, за теплый приём и отличную организацию мероприятия! Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости Мексики! Буду очень скучать! До скорой встречи», – написала Трусова.

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14 комментариев

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Аленка_76
Молодец Саша! Уверенна ,что все остались довольны от МК!
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Mari Gams
Очень хорошая тенденция , что наши фигуристы делятся опытом в других странах , а нашим девочкам есть чему научить !
И никакие санкции не мешают мировому сообществу ФК уважать наших фигуристов и ценить их высокий уровень , поэтому приглашают и будут приглашать .
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Olga Krayz
На фото и видео с мастер классов видно, как все рады Саше. Много детей, все довольные. Саша молодец.
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Татьяна Вересова
"До скорой встречи"?
Неужели уже есть договоренность на следующий визит?
Саша умница, отлично поработала и отдохнуть успела. По фото видно, что ей там очень нравится
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Лия Романова
порадовала Саша мексиканских юных фигуристов и зрителей
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Елена Спирина
И дети и Саша получили невероятные эмоции от этого мероприятия. Пусть почаще приглашают наших спортсменов для проведения мастер-классов
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СемёнСемёныч
Тёплый приём, общения, много улыбок и отличное настроение у всех. Это главное.
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Вадим Соловьев
"До скорой встречи" - значит, визит не последний
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Руслан Карелов
Саша огонь!
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Юра Плисецкий
Ответ плюшевая Ракета
МК - это Марк Кондратюк?
Мастер-класс.
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Юра Плисецкий
Очень хорошо прошли у Саши мастер-классы и продуктивно. Молодец.
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Аленка_76
Ответ плюшевая Ракета
МК - это Марк Кондратюк?
Это мастер-класс)
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