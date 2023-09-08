Тарасова о том, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу: «Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание психология Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве 28 августа. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из столичных кинотеатров.

– Есть тренер, врач. От меня никто не убегал, прибегали только ко мне.

– Не уместно ли в такой ситуации обратиться к помощи психолога?

– Специалист – это тренер, как наладишь, так и будет. Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний, – сказала Тарасова.

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27 комментариев

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SergeyFedorov93
Нужно ли обращаться к хирургу, если сломана нога? Нет, нужно обратиться к бармену в кафе — они много с кем общаются и включают в себя много разных знаний
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Лия Романова
Грамотный психолог как раз нужен, особенно в таком возрасте
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ЛисаАлиса78
Сейчас в тренеры идут без специального образования, такие же спортсмены. Где там основы педагогики, психологии итд. Чему его учили, тому и учит. А учитывая, что у нас есть спортсмены которые считают, что если они пережили рпп и абьюз, то и другие должны, то грош цена таким тренерам.

И даже если тренер великий и замечательный, то всё равно нельзя списывать со счетов специалистов, которые в психологии разбираются. У того же Мишина Лиза ходила к психологу и не стыдится этого. Это и правильно, так и должно быть. Надо заботиться о своём психологическом здоровье
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Флер де Лис
Да отстаньте от больного человека. Мне грустно все это читать. Я как любила ТАТ, так и люблю. Эти обзвоны... Ну медвежья же услуга.
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AAPolyansky
Ответ SergeyFedorov93
Нужно ли обращаться к хирургу, если сломана нога? Нет, нужно обратиться к бармену в кафе — они много с кем общаются и включают в себя много разных знаний
да, он поможет составить коктейль, чтобы боль перестала чувствоваться
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Syndycate
Тарасовой уже самой давно нужен психолог и санитар
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Katerina Sunny
Зачем обращаться к помощи специалистов? Тарасова серьёзно?
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Елена Спирина
Конечно нужен девочке психолог, после случившегося ей надо моральную поддержку грамотного специалиста
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Бунтарь без идеала
Может, она стебет журналистов?
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Зиля Бадриева
Зачем сама обращалась к колдуну?
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Александр Рыбаков
Ответ Флер де Лис
Да отстаньте от больного человека. Мне грустно все это читать. Я как любила ТАТ, так и люблю. Эти обзвоны... Ну медвежья же услуга.
тарасова исправно выполняет план
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Анастасия Внукова
Она обалдела что-ли? Весь мир с психологами работает и только Тарасова умнее всех (а про Загайнова забыла).
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Пьяная Бестия
А с 18-ти лучше подружка с бутылкой, если следовать такой логике
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chespo
Зачем же нужны специалисты, если тренер - и швец, и жнец, и на дуде игрец )) А потом - чуть ли не у каждой второй спортсменки рпп и последствия на всю жизнь …
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Lavochkin12
ага, а еще можно позвонить друзьям и выговориться. Я понимаю, что сейчас совки все решают, но все же
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elenaa
да перестаньте уже мусолить эту тему, разберуться без привлечения общественности
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Девушка Безимени
и незнаний тоже
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AllaS
Так и тренер и фигуристка умалчивают о причине побега, можем только предполагать, как и ТАТ. Но тренер говорит, это не ФК , причина не в нем . А раз не в ФК значит тренер не может решить проблему , вполне вероятно и проработать надо, тем более ведь и проговорить Алине эту проблему не с кем , с родителями не живет . Может проблема не в ФК , а в личных отношениях с тренером .
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AAPolyansky
много разных знаний, включая, видимо, теорию и практику БДСМ
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Анастасия Внукова
Ответ chespo
Зачем же нужны специалисты, если тренер - и швец, и жнец, и на дуде игрец )) А потом - чуть ли не у каждой второй спортсменки рпп и последствия на всю жизнь …
хорошо, если РПП, а не выходит из окна, как Александровская
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Part-time prophet
Если бы журналистика была бы даже ещё более древней профессией, то динозавры бы перед вымиранием успели бы рассказать в интервью очень много интересного про обречённость млекопитающих.
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Emma Nevskaia
от создателей: у тебя депрессия? не грусти.
у тебя астма? просто дыши
и т.д
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Ирина Петрова
Ой, может не надо больше беспокоить ТАТ звонками
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Lennuci
Ответ Bella Lee
Здесь уже нужна кропотливая работа психиатра, не то что психолога. А тренершу под суд, это даже не обсуждается.
А что диагноз такой есть - уход из дома, чтобы к психиатру записали?
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