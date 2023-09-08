Тарасова о том, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу: «Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу.
16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве 28 августа. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из столичных кинотеатров.
– Есть тренер, врач. От меня никто не убегал, прибегали только ко мне.
– Не уместно ли в такой ситуации обратиться к помощи психолога?
– Специалист – это тренер, как наладишь, так и будет. Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний, – сказала Тарасова.
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И даже если тренер великий и замечательный, то всё равно нельзя списывать со счетов специалистов, которые в психологии разбираются. У того же Мишина Лиза ходила к психологу и не стыдится этого. Это и правильно, так и должно быть. Надо заботиться о своём психологическом здоровье
у тебя астма? просто дыши
и т.д