Тарасова о том, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу: «Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, стоит ли Горбачевой обратиться к психологу.

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из столичных кинотеатров.

– Есть тренер, врач. От меня никто не убегал, прибегали только ко мне.

– Не уместно ли в такой ситуации обратиться к помощи психолога?

– Специалист – это тренер, как наладишь, так и будет. Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний, – сказала .

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