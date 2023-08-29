Варвара Черемных о травме: «Морально я в себя поверила, когда мы начали делать элементы и я поняла, что с ногой проблем уже нет»

Варвара Черемных рассказала о возобновлении тренировок после травмы.

Черемных выступает в парном катании с Даниилом Бутенко. Зимой у нее был обнаружен стрессовый перелом пальца и некроз ладьевидной кости ноги. Фигуристка не тренировалась четыре месяца.

— Насколько тяжело морально и физически входить в режим после лечения и пропуска тренировок в течение четырех месяцев?

— После болезни входить было тяжело скорее физически. Морально я в себя поверила, когда мы начали делать элементы и я поняла, что с ногой проблем уже нет.

Я смогла преодолеть этот момент в жизни благодаря поддержке близких и партнера Даниила, — сказала Черемных.