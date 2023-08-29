Варвара Черемных о травме: «Морально я в себя поверила, когда мы начали делать элементы и я поняла, что с ногой проблем уже нет»

Теги травмы пары Матч ТВ Варвара Черемных Даниил Бутенко Фигурное катание

Варвара Черемных рассказала о возобновлении тренировок после травмы.

Черемных выступает в парном катании с Даниилом Бутенко. Зимой у нее был обнаружен стрессовый перелом пальца и некроз ладьевидной кости ноги. Фигуристка не тренировалась четыре месяца. 

— Насколько тяжело морально и физически входить в режим после лечения и пропуска тренировок в течение четырех месяцев?

— После болезни входить было тяжело скорее физически. Морально я в себя поверила, когда мы начали делать элементы и я поняла, что с ногой проблем уже нет.

Я смогла преодолеть этот момент в жизни благодаря поддержке близких и партнера Даниила, — сказала Черемных.

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2 комментария

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Лия Романова
здоровья Варваре и скорейшего набора формы!
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Док Аксель
Здоровья Варе и пусть её проблемы останутся позади. Удачи в новом сезоне !
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