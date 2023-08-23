Алексей Железняков: «Акатьева – девочка координированная, станцованная, может двигаться в любых стилистиках. По физическим кондициям ей нужно сейчас в форму прийти»

Хореограф группы Тутберидзе высказался о танцевальных способностях Акатьевой.

– Акатьеву можно назвать универсальной фигуристкой?

– Да. Вообще у нас все девочки могут станцевать на полу много чего, много разных вещей, стилистик. Тут суть не в этом, нужно учитывать, возможно ли это на льду. Это уже нужно пробовать. Это можно узнать только тогда, когда Даниил [Глейхенгауз] возьмет на лед и начнет ставить какую‑то динамичную, классную программу. Только тогда можно понять, справляется спортсмен или нет.

Я думаю, что Софья Акатьева вполне справится с таким вопросом. Она девочка координированная, станцованная, может двигаться в любых стилистиках. По физическим кондициям ей нужно сейчас в форму прийти, – сказал Алексей Железняков.

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