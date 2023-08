Алексей Железняков: «У Петросян будет сильная программа. Под Майкла Джексона нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать»

Хореограф рассказал о программе фигуристки Аделии Петросян под Майкла Джексона.

Петросян – победитель финала Гран‑при России прошлого сезона. Ее новая короткая программа будет поставлена под песни Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.

«Я считаю, что надо искать новые образы, подвижки. Люди устали, люди хотят больше шоу, чтобы это было «вау», чтобы все сказали: «Вот это круто, это ново». Я думаю, что Даниил (Глейхенгауз) пошел сейчас по этому пути, молодец, очень неплохо.

У Аделии Петросян будет Майкл Джексон. Очень динамичная программа, сильная. Под Джексона и невозможно сделать не сильно. Там или катай, или не трогай этот материал. Нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать.

Наших болельщиков ожидает интересный соревновательный год в плане программ. Они увидят что‑то новое, креативное. Я думаю, им зайдет», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS