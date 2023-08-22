Алексей Железняков: «У Петросян будет сильная программа. Под Майкла Джексона нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Даниил Глейхенгауз Аделия Петросян музыка Фигурное катание

Хореограф рассказал о программе фигуристки Аделии Петросян под Майкла Джексона.

Петросян – победитель финала Гран‑при России прошлого сезона. Ее новая короткая программа будет поставлена под песни Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.

«Я считаю, что надо искать новые образы, подвижки. Люди устали, люди хотят больше шоу, чтобы это было «вау», чтобы все сказали: «Вот это круто, это ново». Я думаю, что Даниил (Глейхенгауз) пошел сейчас по этому пути, молодец, очень неплохо.

У Аделии Петросян будет Майкл Джексон. Очень динамичная программа, сильная. Под Джексона и невозможно сделать не сильно. Там или катай, или не трогай этот материал. Нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать.

Наших болельщиков ожидает интересный соревновательный год в плане программ. Они увидят что‑то новое, креативное. Я думаю, им зайдет», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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29 комментариев

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Елена Спирина
Желаю Аделии, чтобы все задуманное полкчилось
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Allairina
Желаю Аделии хорошего сезона! Музыка классная. Пусть всё у ней получится!
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+10
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Tytti
Удачи в сезоне! Музыка классная👍🏻
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Мила Расковалова
Ждём ОП, много интересного нам обещано.
+9
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Оксана Иванова
Ждем открытых прокатов! Очень интересно посмотреть программы девочек. Да и вообще интересно посмотреть на программы других спортсменов
+8
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Аленка_76
Нравится Аделька. Удачи ей в сезоне!
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Ягун Ягунини
Аделия вроде бы совсем недавно в ФК, но у неё уже была не одна запомнившаяся программа. "Эдит Пиаф", "Танго", "Арцах", "Вуаля", "Запертая комната". У многих за всю карьеру и одной не наберется. Девочка яркая, экспрессивная, и Майкл Джексон как раз для неё. Но как на самом деле получилось, посмотрим на прокатах.
+13
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Happy_Kleo
Мне кажется,что Аделии новая программа прям очень подойдёт. Даже маленький кусочек,который выкладывали, уже понравился.
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Блинчик
Да чё уж там, самого Майкла Джексона перетанцует и деклассирует. Не надо скромничать.))
+21
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+4
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Аврора кубик
Жду ОП много интересных программ должно быть!!))
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nadenki
Аделии хорошего сезона. Олёша тоже молодец, хорошо растанцовывает. Вот и занимался- бы только этим
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Алеся Ткаченко
То есть под Джексона тяп-ляп делать нельзя.а под остальное можно?
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Татьяна Вересова
Тяп-ляп ни по до что нельзя. Любая музыка заслуживает качественной постановки.
А что касается Аделии, выбранная музыка ей подходит, мне кажется.
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Тайга86
Тема далеко не новая. Примерно как с Кармен. Есть Кармены мальчики, их меньше, есть девочки). И у всех они разные. Здесь скорее девочки эксклюзив. Это явно интереснее. Тяп ли или не тяп скоро увидим. Но если говорить конкретно про Адель, думаю должно неплохо получиться, если еще здоровски образ обыграют, то вообще песня...Удачи Адельке, пусть все будет на высоте. И да, никто не устал, как раз-то от бесконечных шоу, или около того, подустали. Наоборот, хочется настоящих, на разрыв соревнований. Но можно и шоу конечно еще сезон посмотреть, деваться все равно некуда...
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Зулфира Мухаметшина
Она и сама выразительная поэтому и программа красивая у Адели
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Anna
Джексон не является чем-то новым для ФК, но в Петросян есть необходимая экспрессия, чтобы неплохо передать образ согласно своему возрасту, конечно
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Alexander X
нельзя то нельзя... а что получилось - посмотрим...
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Ezhevika33
Натырить в кучу все возможные фирменные движения Джексона это не программа.
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Маргарита В Сафронова
Аделия с еӗ энергетикой может классно сделать Джексона. Удачи!
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Ezhevika33
Ответ Оксана Иванова
Возможно и смогла бы. Только проверить невозможно.
🤦‍♀️))
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belyash shlem
ок
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Мария Коваленко
Удачи Аделии в сезоне
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Оксана Иванова
Ответ Блинчик
Да чё уж там, самого Майкла Джексона перетанцует и деклассирует. Не надо скромничать.))
Возможно и смогла бы. Только проверить невозможно.
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ТатьянаВл
Ответ Happy_Kleo
Мне кажется,что Аделии новая программа прям очень подойдёт. Даже маленький кусочек,который выкладывали, уже понравился.
А где выкладывали? Можно ссылку?
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Мурманчанин37
Ответ ТатьянаВл
А где выкладывали? Можно ссылку?
https://www.sports.ru/figure-skating/1115328763-korotkaya-programma-adelii-petrosyan-postavlena-pod-pesni-majkla-dzhek.html
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