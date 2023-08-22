Железняков о травме Акатьевой: «Физическую кондицию нужно возвращать, на это нужно время»

Хореограф сообщил, что Софье Акатьевой нужно набирать кондиции после травмы.

Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию прошлого сезона. В июне она получила стрессовый перелом стопы, но уже возобновила тренировки на льду.

– У Софьи Акатьевой была травма. Это как‑то сказывается на хореографии, пластике? Это видно на ваших занятиях?

– Этот навык уже наработанный. Немного теряется выносливость и функционал, но не в плане пластики. Если ты уже наработал пластику, оно уже практически не уходит, может, чуть‑чуть. Это очень быстро восстанавливается все. А вот именно физическую кондицию спортсмена нужно возвращать, на это нужно время.

Акатьева пришла в танцзал, практически ничего не изменилось. Она как двигалась хорошо, так и двигается, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS