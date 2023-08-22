Железняков о травме Акатьевой: «Физическую кондицию нужно возвращать, на это нужно время»

Теги сборная России травмы женское катание Алексей Железняков Софья Акатьева Фигурное катание

Хореограф сообщил, что Софье Акатьевой нужно набирать кондиции после травмы.

 Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию прошлого сезона. В июне она получила стрессовый перелом стопы, но уже возобновила тренировки на льду.

– У Софьи Акатьевой была травма. Это как‑то сказывается на хореографии, пластике? Это видно на ваших занятиях?

– Этот навык уже наработанный. Немного теряется выносливость и функционал, но не в плане пластики. Если ты уже наработал пластику, оно уже практически не уходит, может, чуть‑чуть. Это очень быстро восстанавливается все. А вот именно физическую кондицию спортсмена нужно возвращать, на это нужно время.

Акатьева пришла в танцзал, практически ничего не изменилось. Она как двигалась хорошо, так и двигается, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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