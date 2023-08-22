Алексей Железняков: «Фигуристы без классики – не фигуристы, а летающие табуретки. Красивые позиции, дотянутые, развернутые ноги – это база»

Алексей Железняков рассказал о важности работы с хореографом для фигуристов.

сейчас работает с детьми на сборах ассоциации фигуристов I.S.A.

– На сборах очень много детей из регионов. Насколько различается уровень хореографии?

– Очень разный уровень. Я поездил по различным городам на мастер‑классы, сборы. Например, в Перми хорошие, подготовленные детки. Но бывает такое, что приезжаешь, а в команде нет хореографа даже классического. А это базис.

Фигуристы без классики – не фигуристы, а, как я все время называю, летающие табуретки. Красивые позиции, дотянутые, развернутые ноги – это ж все база. Даже этого нет на периферии.

Сейчас на сборы приехали очень разношерстные дети. Некоторые ходят с одноименной руки и ноги. Для фигуриста это нонсенс.

Откуда дети это почерпнут, если у них нет элементарно классического хореографа, не говоря уже о хореографах‑универсалах, которые дадут разные стилистики. Где‑то этому уделяют внимание, а где‑то на это плевали.

К сожалению, это очень печально выглядит. Не все тренеры дошли до этого. Без хореографа каши не сваришь в мире фигурного катания, – сказал хореограф группы .

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