Алексей Железняков: «Фигуристы без классики – не фигуристы, а летающие табуретки. Красивые позиции, дотянутые, развернутые ноги – это база»

Теги сборная России Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков рассказал о важности работы с хореографом для фигуристов.

Железняков сейчас работает с детьми на сборах ассоциации фигуристов I.S.A.

– На сборах очень много детей из регионов. Насколько различается уровень хореографии?

– Очень разный уровень. Я поездил по различным городам на мастер‑классы, сборы. Например, в Перми хорошие, подготовленные детки. Но бывает такое, что приезжаешь, а в команде нет хореографа даже классического. А это базис.

Фигуристы без классики – не фигуристы, а, как я все время называю, летающие табуретки. Красивые позиции, дотянутые, развернутые ноги – это ж все база. Даже этого нет на периферии.

Сейчас на сборы приехали очень разношерстные дети. Некоторые ходят с одноименной руки и ноги. Для фигуриста это нонсенс.

Откуда дети это почерпнут, если у них нет элементарно классического хореографа, не говоря уже о хореографах‑универсалах, которые дадут разные стилистики. Где‑то этому уделяют внимание, а где‑то на это плевали.

К сожалению, это очень печально выглядит. Не все тренеры дошли до этого. Без хореографа каши не сваришь в мире фигурного катания, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе

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14 комментариев

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плюшевая Ракета
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Господин Железняков не может пояснить, где дотянутые, развëрнутые ноги у Щербаковой? Где база, Зин?
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NataliaB.3003
Нельзя так ребятишек называть, "табуретками"... даже если они носок не дотягивают. Некрасиво со стороны взрослого Железнякова. Пренебрежительно.
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khamos
А какое отношение "Красивые позиции, дотянутые, развернутые ноги" имеют к "джазу", которому учит Железняков?
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Ебздрогыч
"развернутые ноги – это база" - ну это скорее про художественную гимнастику и подопечных Ирины Александровны Винер
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Roman Roman
что такое одноименные руки и ноги?
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Ирина С
"Летающие табуретки"?! Ну... как учите, так и летают...
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Anita Levchenko
Ответ Ебздрогыч
"развернутые ноги – это база" - ну это скорее про художественную гимнастику и подопечных Ирины Александровны Винер
Для танцев - база.
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ribikorto
Железняков сам совсем не классику преподает и никак во всем этом не помогает. Классике учила мама Глейха. И после ее смерти кстати у хрустальных девочек стало в среднем хуже с дотянутостью и позициями.
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Бу!
Ответ плюшевая Ракета
Господин Железняков не может пояснить, где дотянутые, развëрнутые ноги у Щербаковой? Где база, Зин?
ну все сходится :-)
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private dancer
Ответ Anita Levchenko
Для танцев - база.
Для балета.
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