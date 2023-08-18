Алиса Двоеглазова: «Старалась получить удовольствие от проката. Не загадываю на будущее, просто буду работать, и все будет постепенно»

Алиса Двоеглазова заявила, что ей приятно было выступать на контрольных прокатах.

Фигуристка представила короткую программу под Monnot / Orch. Ducros «Hymne à l’amour» и произвольную под музыку из фильма «Ла-Ла-Лэнд».

«Так как у нас здесь были сборы, очень уже как-то по-домашнему все проходило. Только месяц назад мы здесь катались. Ощущение, что ты просто выходишь на тренировку и тебе сейчас нужно сделать все.

Старалась получить удовольствие от всего проката. Конечно, нужно пересматривать еще, смотреть, как что – со стороны же я не вижу. Но самой мне было очень приятно кататься.

Я не загадываю (на будущее). Просто буду работать, и все будет постепенно», – сказала в репортаже Первого канала.

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