Алиса Двоеглазова: «Старалась получить удовольствие от проката. Не загадываю на будущее, просто буду работать, и все будет постепенно»

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Алиса Двоеглазова заявила, что ей приятно было выступать на контрольных прокатах.

Фигуристка представила короткую программу под Monnot / Orch. Ducros «Hymne à l’amour» и произвольную под музыку из фильма «Ла-Ла-Лэнд». 

«Так как у нас здесь были сборы, очень уже как-то по-домашнему все проходило. Только месяц назад мы здесь катались. Ощущение, что ты просто выходишь на тренировку и тебе сейчас нужно сделать все.

Старалась получить удовольствие от всего проката. Конечно, нужно пересматривать еще, смотреть, как что – со стороны же я не вижу. Но самой мне было очень приятно кататься. 

Я не загадываю (на будущее). Просто буду работать, и все будет постепенно», – сказала Двоеглазова в репортаже Первого канала. 

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10 комментариев

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Allairina
Кататься с удовольствием - этот прекрасно! Желаю Алисе успехов в новом сезоне!
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garovatat
Делай что должно, Алиса, и будь что будет. А будет только хорошее! Удачи и без травм!
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Наталья Карлова
Удачи! Пусть этого год и последующие будут без травм! Потенциал хороший! Надеюсь Алиса себя реализует!
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Любитель_ФК
Алиса! Получить удовольствие можно только от отдыха, приятного время препровождения, от вкусной еды, от интересного фильма или от хорошей музыки. Твоя работа, а профессиональное ФК , это тяжелая работа и получить удовольствие ты можешь только от побед, больших побед на крупных соревнованиях. А для этого придется серьезно по трудится. Как только ты захочешь получать удовольствие от своих прокатов , а не от результатов этих прокатов, то на этом закончится твоя спортивная карьера. Вот это ты должна понять на всю свою спортивную карьеру, удовольствие ты можешь получить только в результате побед.
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Lebedstory
С началом сезона Алису. Планомерного набора формы к соревнованиям. Удачи самому обаятельному лисёнку.
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Мила Расковалова
Ответ Allairina
Кататься с удовольствием - этот прекрасно! Желаю Алисе успехов в новом сезоне!
Хороший у неё настрой
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Док Аксель
Алисе удачи и успеха в новом сезоне. В ТШТ знают, что нужно улучшить, исправить и добавить для более качественного исполнения программ.
+6
-3
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olvl
Надеюсь, всё у Алисы будет отлично.
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Мария Коваленко
Все получится было бы желание, а оно есть, удачи
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