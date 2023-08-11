Попова о распаде дуэта Павлюченко и Ходыкина: «Это был очень тяжелый момент и для меня, и для ребят, и для Рослякова»

Хореограф назвала тяжелым распад пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Павлюченко и Ходыкин – бронзовые призеры чемпионата Европы-2020. Сообщалось, что в новом сезоне Ходыкин будет кататься с Таисией Собининой.

– Даша уже не планирует возвращаться?

– Я знаю, что Даша рассматривала вариант с поиском партнера, но пока что… У нас и Софья Шевченко уходила в тренерство и потом вернулась, Паша Дрозд на долгое время исчезал и потом вернулся. Так что, я думаю, не стоит говорить, что Даша закончила. Наверное, пока что человек находится в поиске.

– Можно сказать, что с распадом пары Даши и Дениса ты пережила свою первую тренерскую боль?

– Конечно, да. Это был очень тяжелый момент и для меня, и для ребят, и для Сергея Сергеевича (Рослякова). Но хорошо, что мы смогли все собраться в кучу и продолжить работать.

Конечно, особенно для Сергея Сергеевича, который вел Дашу и Дениса очень много лет, с самого начала существования их пары, и довел их до действительно серьезных результатов, это было очень болезненно. Такое не проходит просто так, – сказала бывшая фигуристка Бетина Попова, которая работает хореографом и тренером в группе Рослякова.

Попова также отметила, что Ходыкин сейчас успешно тренируется с новой партнершей.

«Ребята суперклассно занимаются. Они достаточно быстро скатались, учитывая, что у Таси прошлый сезон не сложился – последние полгода она была без соревновательной практики. Сейчас она погружается в тренировочный процесс с головой, в многократном объеме, от которого в последнее время отвыкла и ментально, и физически.

Выносит она все очень стойко – прям горит этим! Она героически выдерживает нагрузки, Денис ей всячески помогает. У них между собой просто нереальный контакт, они очень ладят. Денис ее прям разжигает в какие-то моменты, она включается. Мы все понимаем, что ей тяжело сейчас. Она огромная умничка, что так работает, несмотря на то, сколько проблем у нее было в последнее время.

Они сейчас накатывают программы, периодически пробуют четверную подкрутку – очень нацелены на нее. Тася очень часто подъезжает и говорит: «А давайте ещё четверной выброс!» Мы говорим ей: «Успокойся, подожди ты со своим четверными выбросом», ха-ха.

Они целиком катают программы – и короткую, и произвольную со всеми элементами. И очень даже неплохо получается, учитывая, что они не так давно встали в пару», – добавила Попова.