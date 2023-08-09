Тутберидзе о новом спорткомплексе: «Я очень волнуюсь: хочется, чтобы он всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты»
Этери Тутберидзе высказалась о волнении перед открытием своего нового спорткомлекса.
Планируется, что в сентябре в Ясеневе появится Центр фигурного катания Тутберидзе.
«Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты», – сказала заслуженный тренер России.
По словам руководителя ООО «Меркурий» Павла Лебедя (чья организация выступает генподрядчиком), Тутберидзе принимала непосредственное участие в подготовке проекта.
«Это она придумала интересные новшества – беговую дорожку, которую пустили по периметру тренировочного поля и кардиозону с витражным остеклением, чтобы тренер могла наблюдать за тем, как занимаются ее ученики», – отметил Лебедь.
ТШТ халтурить и пыль в глаза не умеет и не привык. Они все делают на максимум.
Штаб - совершенство.