Тутберидзе о новом спорткомплексе: «Я очень волнуюсь: хочется, чтобы он всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе высказалась о волнении перед открытием своего нового спорткомлекса.

Планируется, что в сентябре в Ясеневе появится Центр фигурного катания Тутберидзе.

«Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты», – сказала заслуженный тренер России.

По словам руководителя ООО «Меркурий» Павла Лебедя (чья организация выступает генподрядчиком), Тутберидзе принимала непосредственное участие в подготовке проекта.

«Это она придумала интересные новшества – беговую дорожку, которую пустили по периметру тренировочного поля и кардиозону с витражным остеклением, чтобы тренер могла наблюдать за тем, как занимаются ее ученики», – отметил Лебедь.

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7 комментариев

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kate_ko
когда за дело берется команда Тутберидзе, есть ощущение, что все будет как минимум нормально) уверена, проект действительно хорошо продуман, учитывая огромный опыт команды. если уж они в вечно разваливающемся малюсеньком Хрустальном, где нет даже нормального кабинета у главного тренера и высоких потолков для тренировки парников, смогли стать такими успешными, то в новом дворце все получит новое развитие.
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Лека-Лека
Если Этери сформулировала идеи и, тем более, была ответственная за них - можно не сомневаться. Все будет на запредельно высоком уровне.
ТШТ халтурить и пыль в глаза не умеет и не привык. Они все делают на максимум.
Штаб - совершенство.
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Док Аксель
У ТШТ и так не посачкуешь, а теперь и подавно, когда всё на тренировке просматривается.
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Karamazoff
Сегодня приснилось, что прыгаю восьмерной риттбергер... Лечу, крутка очень медленная, но чувствую, что могу крутить еще обороты и прилагаю усилия, чтобы остановиться:куда больше, думаю. На меня смотрят Глейх и Дудаков, а я думаю - если подвалю к ним, научат ли они меня остальным элементам в мои то годы... ведь у меня только прыжки получаются и на коньках я как корова на льду...
+5
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Адриана
Ответ Karamazoff
Сегодня приснилось, что прыгаю восьмерной риттбергер... Лечу, крутка очень медленная, но чувствую, что могу крутить еще обороты и прилагаю усилия, чтобы остановиться:куда больше, думаю. На меня смотрят Глейх и Дудаков, а я думаю - если подвалю к ним, научат ли они меня остальным элементам в мои то годы... ведь у меня только прыжки получаются и на коньках я как корова на льду...
Надеюсь, Вы проснулись.
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