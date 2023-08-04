Наталья Бестемьянова: «Самоделкину у нас как-то не жаловали. Девочка уникальная, жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок»

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Наталья Бестемьянова Софья Самоделкина Фигурное катание

Наталья Бестемьянова сожалеет о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход. 

«Самоделкину как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ультра-си. В прошлом году она заняла четвертое место на чемпионате России, но в сборную ее так почему-то и не взяли. Никто не понимал, почему это произошло.

В этом году мотивация, конечно, была сниженная, Софья была очень расстроенная, выступала хуже своих возможностей.

Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество [гражданство], где она сможет найти новые цели, ее взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

32 комментария

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Что за риторика: жаловали - не жаловали? Это спорт, а не пансион уникальных девиц. Очевидно, что из лидеров российского женского ФК Самоделкина выпала, а вот стать таковой в Казахстане, да и в Европе, шансы есть. Осталось узнать цену вопроса.
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Спасибо Наталье Бестемьяновой, что нашла добрые слова для Сони
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Не попала она во взрослую сборную, потому что в сборную отбирались в первую очередь по результатам гс и гп, она была в юниорской основе, где тоже есть финансирование, и оно больше, чем запас взрослой сборной
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Ответ Порядка.нет
Софья реально уникальная, я 30 лет слежу за ФК, но ни помню ещё одной такой Самоделкиной....были всякие Водорезовы, Ивановы,....Слуцкие, НО....не Самоделкины!!!
Да, а потом еще были всякие Липницкие, Медведевы, Загитовы, Косторные, Щербаковы, Трусовы, Туктамышевы, затем пошли всякие Акатьевы, Петросян, Жилины, которые тоже совсем не Самоделкины, вот ведь незадача))))
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В чем ее уникальность?
В вечных слезах и страданиях?
Чем вот например она уникальнее Алины Горбачевой?
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Ответ Ирина Иванова
Что за риторика: жаловали - не жаловали? Это спорт, а не пансион уникальных девиц. Очевидно, что из лидеров российского женского ФК Самоделкина выпала, а вот стать таковой в Казахстане, да и в Европе, шансы есть. Осталось узнать цену вопроса.
Ну и вернуть Казахстан в Европу, дело за малым.
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В позапрошлом сезоне может и "обидели", но в прошлом за волосы тащили вверх, но все равно мимо топ-10 на двух главных стартах сезона.
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Ответ Masha petrova
Как же наверное Софа удивиться когда ее на гран-при и ЧМ начнут под всяких японок и кореянок засовывать, потому что федерация не та. Даже предолимпийский ЧР верхом объективности покажется, но это ее выбор. Надеюсь она пройдет этот путь до конца без метаний и истерик.
Она хотя бы на них поедет!!!
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Соня уникальная и надеюсь вскоре вернет прежнюю форму и даже лучше
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чемодан, вокзал, астана.
удачи.
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Ответ Ezhevika33
Хотя бы тем, что в возрасте Горбачёвой уже прыгала триксель и была мультиквадисткой.
И что? Какие титулы ей это принесло? Горбачёва уже ЧР среди юниоров, а Соня давно потеряла и квады и аксель.
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Ответ Kristine Kristine
Она хотя бы на них поедет!!!
Поехать то поедет, но думаю не секрет что 80% наших фигуристов после завершения карьеры зарабатывает выступая в шоу. Тут у нее хотя бы был шанс оставаться в обойме, что бы после завершения карьеры иметь стабильный доход в шоу, да не на первых ролях, но хотя бы что-то. И что то мне подсказывает что после перехода путь в шоу для Самоделкиной к сожалению будет закрыт.
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Ответ Raduga
Турсынбаеву жаловали.
Ну, так, как Турсынбаеву жаловали, возможно. Самоделкиной тоже вполне по силам занимать десятые места на ЧЧК и ЧМ.
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Что за шум, перешла и перешла.
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Софочка, оказывается из казашек? Скоро и монголки выявятся...
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Спасибо Наталье за тёплые и добрые слова) Соне хочется пожелать удачи, пусть все сложится🙏
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проблема не в том, что жаловали или не жаловали, а в том, что у нас уникальных девочек много, и в ситуации когда наших не допускают, у Сони есть шанс попасть на международные соревнования. Пусть все получится!
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В сборную ее не взяли по делу!
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Если в спорте начнут жаловать и жалеть, то это уже не спорт будет, а благотворительная организация. Самоделкина спортивно одарённая и мастеровитая фигуристка не отличающаяся стабильностью.
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Бестемьянова , что вы мелешь? "Девочка уникальная с элементами ультра-си". Вся уникальность Самоделкиной закончилась еще в юниорах, кстати именно в юниорах она и заняла 4 место только не на чемпионате , а на первенстве России по юниорам и не надо вводить людей в заблуждение если сама не разбираешься, чем чемпионат России, отличается от первенства. К тому же она не является членом сборной России, а была в сборной опять же юниорской. Ну и вишенкой на торте этого высказывания Бестемьяновой, является высказывание Тарасовой, старшей подруги и бывшего тренера Бестемьяновой, так вот Тарасова заявила по переходу Самоделкиной, это ее выбор, талантом ее не считаю. Так спрашивается вопрос, Самоделкина все-таки талант или нет, противоположное разногласие двух таких экспертов, наводит на мысль, что кто-то из них плохо разбирается в талантах, а может обе. А Самоделкину все-таки можно признать талантом, но на уровне детского возраста, такое к сожалению бывает и называются такие таланты, акселератами ( опережающие своим физическим развитием, своих сверстников на год или даже два) , а потом этих "талантов" догоняют и как правило перегоняют, тоже талантливые но с более длинной историей, что на практике и случилось. Кончилась Самоделкина, ничего путного из нее уже не выйдет, я об этом писал, еще когда она была в юниорах, что это как говорят калиф на час, так оно и случилось. Я получил тогда массу нареканий , что этого не может быть и Самоделкина еще долго будет себя показывать, но не дальновидных экспертов довольно много и среди болельщиков тоже.
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Ответ Наталья Трофимова
Да, а потом еще были всякие Липницкие, Медведевы, Загитовы, Косторные, Щербаковы, Трусовы, Туктамышевы, затем пошли всякие Акатьевы, Петросян, Жилины, которые тоже совсем не Самоделкины, вот ведь незадача))))
Вы ещё про Камилу Валиеву забыли!
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Ответ Masha petrova
Поехать то поедет, но думаю не секрет что 80% наших фигуристов после завершения карьеры зарабатывает выступая в шоу. Тут у нее хотя бы был шанс оставаться в обойме, что бы после завершения карьеры иметь стабильный доход в шоу, да не на первых ролях, но хотя бы что-то. И что то мне подсказывает что после перехода путь в шоу для Самоделкиной к сожалению будет закрыт.
В Казахстане вроде же есть свои шоу, по крайней мере, наши туда ездят. Ягудин, Радионова и тд. Но их с гулькин нос. Это, конечно, не навкинские сказки, или плюща, авера.
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Ответ Дарья Виноградова
В чем ее уникальность? В вечных слезах и страданиях? Чем вот например она уникальнее Алины Горбачевой?
Хотя бы тем, что в возрасте Горбачёвой уже прыгала триксель и была мультиквадисткой.
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Как же наверное Софа удивиться когда ее на гран-при и ЧМ начнут под всяких японок и кореянок засовывать, потому что федерация не та. Даже предолимпийский ЧР верхом объективности покажется, но это ее выбор. Надеюсь она пройдет этот путь до конца без метаний и истерик.
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Ответ Ягун Ягунини
ТАТ и Бести обзвонили, кто ещё остался? Жулин, Авербух и Алёна Леонова)
Гербольд Катарину забыли...такое мнение!
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