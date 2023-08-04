Наталья Бестемьянова: «Самоделкину у нас как-то не жаловали. Девочка уникальная, жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок»

Наталья Бестемьянова сожалеет о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход.

« как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ультра-си. В прошлом году она заняла четвертое место на чемпионате России, но в сборную ее так почему-то и не взяли. Никто не понимал, почему это произошло.

В этом году мотивация, конечно, была сниженная, Софья была очень расстроенная, выступала хуже своих возможностей.

Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество [гражданство], где она сможет найти новые цели, ее взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?