Команда Тутберидзе показала отрывок новой произвольной программы Камилы Валиевой под саундтрек к фильму «Черная пантера»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Стала известна музыка для произвольной программы Камилы Валиевой в новом сезоне.

Команда Этери Тутберидзе опубликовала фрагмент программы под саундтрек к фильму «Черная пантера». 

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Это стопроцентное попадание... Есть ли кто то более шикарный чем Камила сейчас на льду ? Отрывок обалденный. Пожалуйста, пусть всё получится. И не только с программами..💝
+43
-12
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Фигуристка с лучшей растяжкой и бесконечными ногами, Камила в очень хорошей форме сейчас. И уже нравится хореоэлемент откуда-то из художественной гимнастики в, видимо, финале программы!
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Мало того, что обе программы - не классические нудли, так ещё и такие роскошные образы!
А Камиле, помимо Red блюза в КП, очень идёт ещё и кошачья грация)
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Камила крута́!
Как и все остальные!
Сезон будет потрясающий!💓✌️
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИАНА
Даааа, Камила- это, конечно же, КОСМОС!!!!!!
Слов нет, одно восхищение!!!!!! ⛸️⛸️⛸️
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ну вот дождались мы и увидели минутный фрагмент из ПП Камилы ! Попадание в десятку - Камила в этом образе !
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rina
Круто! Скорее бы сезон или хотя бы открытие прокаты. У Камилы потенциально очень интересные программы.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
Прыгучесть, растяжка, пластичность Камилы соответствует названию " Чёрная пантера". Интриги в новом сезоне от ожидания программ фигуристов более чем предостаточно. Скорей бы возобновился сезон, чтобы всё это увидеть.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Обе программы Камилы бомбические! С нетерпением жду
прокаты!
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Vishenka
В КП у многих спортсменов музыка взята из песен, а ПП из фильмов. Очень крутые программы.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Ответ Orange carrot
Вы видели программы?😎
Я по отрывкам которые выложили.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bechet
Девочке с кошачьей пластикой поставили кошку
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лилибет
Вау,тут она шикарна
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Камила всегда очень выразительна.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Очень интересно. Прямо вижу её в черном комбинезоне в этой программе.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ bezsugar
А почему в телеге аж почти три тысячи дизлайков у этого видео?)))
Потому что некоторых так распирает, что даже деньги не жалеют на накрутки)
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Мне понравилось, красиво, как-то неожиданно и необычно даже.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Горбунова
Если быть точнее, то "Черная пантера. Ваканда навеки". Очень классный фильм с сильными женскими образами, интересно костюм Ками посмотреть, может будет комбинезон с отсылкой к костюму Шури
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Интересно какой будет костюм, комбез наверное? Классная музыка, люблю Марвел )) Ну а Камила всегда хороша.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wintersun
В комбезе будет выступать полагаю.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Черный комбез будет очень круто
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Happy_Kleo
Шикарно! С пластикой Камилы будет вау!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sveta Arhipova
Красиво..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Ответ Syndycate
Потому что некоторых так распирает, что даже деньги не жалеют на накрутки)
И кому же это понадобилось?)
Уже 5,4 тыс. дизлайков)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Ответ Аленка_76
Обе программы Камилы бомбические! С нетерпением жду прокаты!
Вы видели программы?😎
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий