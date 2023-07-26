Команда Тутберидзе показала отрывок новой произвольной программы Камилы Валиевой под саундтрек к фильму «Черная пантера»
Стала известна музыка для произвольной программы Камилы Валиевой в новом сезоне.
Команда Этери Тутберидзе опубликовала фрагмент программы под саундтрек к фильму «Черная пантера».
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
А Камиле, помимо Red блюза в КП, очень идёт ещё и кошачья грация)
Как и все остальные!
Сезон будет потрясающий!💓✌️
Слов нет, одно восхищение!!!!!! ⛸️⛸️⛸️
прокаты!
Уже 5,4 тыс. дизлайков)))