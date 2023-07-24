Александра Трусова: «Я стала жить и не загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днем. Программу одну поставили – музыка, наверное, очень подходит мне»

Теги сборная России женское катание Ляйсан Утяшева Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о постановке программы на новый сезон.

– Что происходит сейчас в твоей карьере?

– Ничего. Я стала жить и не загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днем. Сейчас я тренируюсь, катаюсь, сейчас были сборы, дальше будет отпуск и опять два сбора. Программу уже одну поставили.

– А можешь рассказать, под какую музыку?

– Не-е-ет! Никогда не рассказываю.

Мне очень нравится музыка, наверное, очень подходит мне, – ответила серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

7 комментариев

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vanessa2021
Саша пойдет в сезон? Молодец, будет очень интересно.

Я бы прошлогоднюю КП оставила
+6
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antrrap
Какое комфортное интервью! Ляйсан молодец, Саша с ней открылась и создала приятное впечатление
+13
-10
+3
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Ezhevika33
Значит, Саша идёт в сезон 🥰. Молча работает, без всяких обзвонов бомонда.
+2
0
+2
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As per
Ответ antrrap
Какое комфортное интервью! Ляйсан молодец, Саша с ней открылась и создала приятное впечатление
Да, Александра прекрасно выглядит! Впрочем, как и всегда.
+1
0
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Маргарита В Сафронова
Правильно, Саша. Жизнь сама подкинет кучу событий.
+8
-8
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Lёna
Ответ rtun
Супер, жду Сашу в новом сезоне! Уже сейчас у неё форма -🔥
да, на видео со сборов- просто огонь
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