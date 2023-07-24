Александра Трусова: «Я стала жить и не загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днем. Программу одну поставили – музыка, наверное, очень подходит мне»
Александра Трусова рассказала о постановке программы на новый сезон.
– Что происходит сейчас в твоей карьере?
– Ничего. Я стала жить и не загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днем. Сейчас я тренируюсь, катаюсь, сейчас были сборы, дальше будет отпуск и опять два сбора. Программу уже одну поставили.
– А можешь рассказать, под какую музыку?
– Не-е-ет! Никогда не рассказываю.
Мне очень нравится музыка, наверное, очень подходит мне, – ответила серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.
Я бы прошлогоднюю КП оставила