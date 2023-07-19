Тренер Сергей Росляков высказался о физической форме фигуриста Дениса Ходыкина.

Также Росляков оценил вероятность исполнения четверных подкрутки и выброса парой Собинина – Ходыкин.

– Если взять все существующие ультра-си, какой из элементов, с вашей точки зрения, неизбежен в относительно близком будущем?

– Четверная подкрутка. Совершенно нормальная история. Лера Ходыкина – двоюродная сестра Дениса, встав в пару с Алексеем Белкиным в начале января, через два месяца исполняла ее уже на первенстве Москвы, а еще спустя месяц они получили за нее третий уровень.

Я, кстати, совершенно не сбрасываю вероятность исполнения четверной подкрутки Ходыкиным и Собининой. Как и четверного выброса.

– Денис по-прежнему самый габаритный из российских партнеров?

– Он, не переставая, работал в этом плане над собой с начала января. Скинул прилично по килограммам. Сейчас находится в отличной форме, на него приятно смотреть, с ним приятно работать. Очень вдохновленный, воодушевленный, настроенный на результат. Я его таким устремленным никогда не видел.

– У меня в прежние времена порой складывалось ощущение, что Ходыкин вообще не слышит критику, не воспринимает ее.

– У каждого спортсмена в период взросления меняется восприятие критики в свой адрес: все вокруг неправы – тренеры, судьи... За последний год во многом изменил отношение и к себе, и к окружающим. Очень повзрослел.

Сейчас совершенно определенно слышит нас, абсолютно зрело, трезво оценивает вещи. Мы спокойно можем обсудить, что у нас является проблемой, а что не является, – сказал тренер.