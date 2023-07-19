Сергей Росляков: «Ходыкин скинул прилично по килограммам. Сейчас находится в отличной форме, на него приятно смотреть, с ним приятно работать»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Сергей Росляков Алексей Белкин Валерия Ходыкина Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков высказался о физической форме фигуриста Дениса Ходыкина.

Также Росляков оценил вероятность исполнения четверных подкрутки и выброса парой Собинина – Ходыкин.

– Если взять все существующие ультра-си, какой из элементов, с вашей точки зрения, неизбежен в относительно близком будущем? 

– Четверная подкрутка. Совершенно нормальная история. Лера Ходыкина – двоюродная сестра Дениса, встав в пару с Алексеем Белкиным в начале января, через два месяца исполняла ее уже на первенстве Москвы, а еще спустя месяц они получили за нее третий уровень.

Я, кстати, совершенно не сбрасываю вероятность исполнения четверной подкрутки Ходыкиным и Собининой. Как и четверного выброса.

– Денис по-прежнему самый габаритный из российских партнеров?

– Он, не переставая, работал в этом плане над собой с начала января. Скинул прилично по килограммам. Сейчас находится в отличной форме, на него приятно смотреть, с ним приятно работать. Очень вдохновленный, воодушевленный, настроенный на результат. Я его таким устремленным никогда не видел.

– У меня в прежние времена порой складывалось ощущение, что Ходыкин вообще не слышит критику, не воспринимает ее.

– У каждого спортсмена в период взросления меняется восприятие критики в свой адрес: все вокруг неправы – тренеры, судьи... За последний год Денис во многом изменил отношение и к себе, и к окружающим. Очень повзрослел.

Сейчас совершенно определенно слышит нас, абсолютно зрело, трезво оценивает вещи. Мы спокойно можем обсудить, что у нас является проблемой, а что не является, – сказал тренер.

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14 комментариев

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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А чего это все время килограммы Ходыкина обсуждают? Он и с килограммами получше многих стройных парников)
+10
-2
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angelbf@mail.ru
Ответ Александр Шульгин
Что то этот тренер который ещё никого не довел до хорошего места стал очень хвастливым
Где он здесь конкретно хвастается? Он своих спортсменов поддерживает, хвалит, не более
+6
-2
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Ostinato
В период взросления? За последний год? Ему 24 и он уже женат был!
Тут девочек осуждают за то, что они в 17 тренеров не слышат, а половозрелый, женатый мужик все еще у нас как подросточек?
+4
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Ирина Валентиновна
Интересно будет на новую пару посмотреть. Мне не очень нравилось, что с предыдущей партнершей Денис был в роли этакого опекающего старшего брата, эти настраивания перед выступлением смотрелись как то не очень для имиджа пары. Надеюсь, с Собининой будет иначе.
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Mariaku
Если уж сбрасывать вес, то важно ещё, чтобы уходила вода и, может быть, лишняя жировая прослойка, но не мышцы! Силы на подкруты и выбросы нужны немаленькие! А так подсушиться никому ещё не мешало.
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Verysia
Хочется пожелать успехов новой паре. Пусть все получится.
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Анастасия Лукьянова
Фернандес 🤝 Ходыкин
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Идеальный шторм
Он сейчас реально хорошо выглядит.
Можно только догадываться, чего это ему стоит
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Галина Александрова
Денис Ходыкин чёткий, классный, красивый, остроумный, со свежей головой, мыслями, подтянутой фигурой, через месяц – два увидим результат!!! Удачи!!!
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Кэп
Ответ Анастасия Лукьянова
Фернандес 🤝 Ходыкин
Даже не знаешь, смеяться или плакать)) Ходыкин очень хороший, но не Фернандес
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Marya Y
Парню 24 годика - только повзрослел? Ничего себе.
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-1
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Идеальный шторм
Ответ Ostinato
В период взросления? За последний год? Ему 24 и он уже женат был! Тут девочек осуждают за то, что они в 17 тренеров не слышат, а половозрелый, женатый мужик все еще у нас как подросточек?
Мужчина до пенсии ребенок
0
0
0
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