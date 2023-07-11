Елена Вайцеховская: «Коляду будут долго помнить. Свой след в фигурном катании он точно оставил»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что Михаил Коляда оставил след в фигурном катании.

«Интересно все-таки устроено человеческое восприятие. Читаю слова Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что мужское катание с уходом Коляды ничего не потеряет, и понимаю, что у меня в сознании это не очень коррелируется со вчерашним количеством комментариев и послесловий по поводу приостановки Мишей карьеры.

Все вдруг начали писать о Коляде, потому что больше не о ком? Не думаю. Скорее, людей зацепило то же, что и меня: запоздалое понимание, что из мужского фигурного катания ушел очень неординарный и яркий атлет. Которого мы не то, чтобы не ценили, просто казалось, что он будет всегда, и что все у него впереди.

Наверное, Тарасова в каком-то смысле права: спорт, если отбросить сиюминутные эмоции, – это вообще история не про потери. Скорее, она о том, что человеку отводится очень короткий по жизненным меркам срок, и надо вписать в него свою жизнь таким образом, чтобы получилась вспышка.

Тренерская профессия, кстати, устроена точно также, разве что срок чуть более продолжителен. Но рано или поздно ты все равно уступаешь место тому, кто лучше, сильнее, моложе, наконец. И, наверное, о каждом спустя время можно сказать: не потеря…

Дело не в этом, мне кажется. А в том, что кого-то помнят, а о ком-то забывают, едва только человек ушел с арены. И Коляду как раз, судя по вчерашним комментариям, помнить будут долго. Свой след в фигурном катании он точно оставил», – написала .