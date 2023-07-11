Елена Вайцеховская: «Коляду будут долго помнить. Свой след в фигурном катании он точно оставил»

Теги сборная России Елена Вайцеховская мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская считает, что Михаил Коляда оставил след в фигурном катании.

«Интересно все-таки устроено человеческое восприятие. Читаю слова Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что мужское катание с уходом Коляды ничего не потеряет, и понимаю, что у меня в сознании это не очень коррелируется со вчерашним количеством комментариев и послесловий по поводу приостановки Мишей карьеры.

Все вдруг начали писать о Коляде, потому что больше не о ком? Не думаю. Скорее, людей зацепило то же, что и меня: запоздалое понимание, что из мужского фигурного катания ушел очень неординарный и яркий атлет. Которого мы не то, чтобы не ценили, просто казалось, что он будет всегда, и что все у него впереди.

Наверное, Тарасова в каком-то смысле права: спорт, если отбросить сиюминутные эмоции, – это вообще история не про потери. Скорее, она о том, что человеку отводится очень короткий по жизненным меркам срок, и надо вписать в него свою жизнь таким образом, чтобы получилась вспышка.

Тренерская профессия, кстати, устроена точно также, разве что срок чуть более продолжителен. Но рано или поздно ты все равно уступаешь место тому, кто лучше, сильнее, моложе, наконец. И, наверное, о каждом спустя время можно сказать: не потеря…

Дело не в этом, мне кажется. А в том, что кого-то помнят, а о ком-то забывают, едва только человек ушел с арены. И Коляду как раз, судя по вчерашним комментариям, помнить будут долго. Свой след в фигурном катании он точно оставил», – написала Вайцеховская.

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12 комментариев

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Lana74
Помнить? Он вообще-то ещё с нами. Из соревновательного режима вышел, в шоу будет кататься. И там-то как раз ему самое место, прыгал он через раз, зато катальщик классный. Лично я бы на шоу пошла, если там Коляда будет
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Carg0
Мы всегда понимали, что Миша неординарный, а не только вчера это осознали. Как бы ни старались обесценивать его талант и вклад, выставлять его бесхарактерным неудачником и неумехой, он безусловно ярчайшая звезда, супер мастер, образец безупречного красивейшего фк, и второго такого не будет. Он показал, каким должно быть настоящее фигурное катание и оставил много прекрасных программ, которые будем пересматривать еще много лет.
И да, про квоты тоже помним, которых не видать бы нам без Михаила.
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Anatiana
Плачу...
+5
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Лека-Лека
Ответ Ягун Ягунини
Новости на спортсе ещё нет, но Инсулинка карьеру завершила, хотя гораздо моложе Коляды.
Очень жаль. Прелестная девчушка.
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Ягун Ягунини
Новости на спортсе ещё нет, но Инсулинка карьеру завершила, хотя гораздо моложе Коляды.
+1
-1
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Лека-Лека
Да уймись же ты.
Мишу не надо помнить. Он с нами. Он в ФК.
А вот тебе бы лучше из ФК убраться по примеру Иоланды Чен. Два сапога пара.
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Aelinn
отключите. ей. интернет.
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Флер де Лис
Ответ Светлана Романова
У болельщиков Коляды полное опустошение в душе и они на самом деле плачут.Плачут от того, что наш бомонд,федра,кодла не сохранили такой талант,не дали побольше и подольше насладиться божественным катанием Миши.У нас был свой бриллиант,как Ханью в Японии.А мы вместо того ,чтобы просто восхищаться и с замиранием сердца смотреть на Мишины выступления, вынуждены были терпеть постоянные наезды завистников к непревзойденному таланту нашего самого лучшего и самого любимого фигуриста.
Что они должны были делать? Выходить на лед вместо Коляды? Коляда вечно все валил, у любого тренера. Характер - судьба.
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