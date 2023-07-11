Михаил Коляда о выступлении на Олимпиаде-2018: «Я просто был не готов, и я это признаю. И психологически, и физически»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда объяснил свои невысокие результаты на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В командном турнире он завоевал серебро – принес команде 12 баллов за 8-е место в короткой и 2-е в произвольной. В личном турнире занял 8-е место.

Не получилось на Олимпийских играх-2018, прямо скажем. Ты психологически надломился?

– Не получилось, я согласен с тобой. Я знаю, чего не хватило, просто не хочу говорить, но не хватило.

То есть ты анализировал?

– Конечно. Прошло 5 лет, я уже смотрю на это немножко по-другому.

Ты совсем не хочешь заикнуться, что произошло? Может, в общих чертах.

– Давай так. Начнем с командника. Мое выступление в принципе не решало роли, мы бы все равно стали серебряными призерами. Откатай я идеально, мы бы все равно стали серебряными призерами. Все. Это закрыли.

Что касается личных соревнований, то там можно было выступить на одно, максимум – на два места выше. Объективно. Я просто был не готов, и я это признаю.

Психологически?

– И психологически, и физически. Потому что это очень тяжело – катать за неделю четыре программы. Это не шоу-программы, где я выступил на «Русском вызове» – там одна программа, а тут четыре за неделю.

Ведь можно было специально готовиться?

– Готовился. Не хватило. Когда я с этим не сталкивался, просто смотрел по телевизору, то думал: во люди дают, это же такой уровень, невозможно. А когда там оказался, понял, что это очень тяжело. Когда я там побывал, приехал оттуда, понял, что в своих бедах я виноват сам. Я сам себя так накрутил. Вот чем отличаются соревнования – Кубок Первого канала от Олимпийских игр? Ничем. Программа та же, лед тот же, коньки те же, костюм такой же. Все дело в голове, – сказал Коляда  в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными

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2 комментария

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Александр Никитин
Эту вот новость адептам Ковтуна на олимпиаде в Сочи
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