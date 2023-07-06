Костомаров вернется в больницу через неделю, чтобы продолжить протезирование рук (ТАСС)

Роман Костомаров вернется в больницу через неделю.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Через неделю Роман вернется в больницу, восстановление продолжается. Впереди процесс протезирования рук, в настоящее время идет процесс полного заживления», – сказал источник.

По информации «Р-Спорта», полноценная выписка олимпийского чемпиона в танцах на льду состоится в августе.

«Роман еще будет лечиться в больнице, процесс протезирования рук не завершен. Скорее всего, как ранее и сообщалось, он полноценно вернется домой в августе», – сказал собеседник агентства.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице