Митрофанов о распаде пары с Лу: «Одри мечтала учиться в Калифорнии. Когда она уехала в университет – закончила карьеру в парном катании»

Американский фигурист Миша Митрофанов рассказал о причинах распада пары с Одри Лу.

– Почему распалась ваша пара с Одри Лу?

– Одри сильно хотела пойти в университет, я предлагал ей поступать куда-нибудь в Бостоне, а она мечтала учиться в Калифорнии. Так как мы тренируемся в Бостоне, я понял, что больше не сможем работать. Старался отговорить ее, доказать, что есть хорошие высшие учебные заведения и в этом городе. Но если это мечта, нужно делать, что говорит сердце.

Было очень тяжело, все-таки мы катались шесть лет, стали очень хорошими друзьями, я считал ее своей маленькой сестрой. Сейчас не особо много общаемся, она сильно занята учебой. У меня тоже мало свободного времени: либо катаюсь, либо тренирую детей.

– Можно сказать, что Лу окончательно завершила карьеру?

– Да. Когда она уехала в университет – закончила карьеру в парном катании.

– И ты сразу стал искать партнершу?

– После распада пары думал, продолжать ли. Решил, что хочу заниматься этим дальше, и через пару недель начал искать партнершу. Я понял, что мечта попасть на Олимпийские игры – жива. Нужно стараться и делать все возможное для этого, – сказал Митрофанов.