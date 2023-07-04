Митрофанов о распаде пары с Лу: «Одри мечтала учиться в Калифорнии. Когда она уехала в университет – закончила карьеру в парном катании»
Американский фигурист Миша Митрофанов рассказал о причинах распада пары с Одри Лу.
– Почему распалась ваша пара с Одри Лу?
– Одри сильно хотела пойти в университет, я предлагал ей поступать куда-нибудь в Бостоне, а она мечтала учиться в Калифорнии. Так как мы тренируемся в Бостоне, я понял, что больше не сможем работать. Старался отговорить ее, доказать, что есть хорошие высшие учебные заведения и в этом городе. Но если это мечта, нужно делать, что говорит сердце.
Было очень тяжело, все-таки мы катались шесть лет, стали очень хорошими друзьями, я считал ее своей маленькой сестрой. Сейчас не особо много общаемся, она сильно занята учебой. У меня тоже мало свободного времени: либо катаюсь, либо тренирую детей.
– Можно сказать, что Лу окончательно завершила карьеру?
– Да. Когда она уехала в университет – закончила карьеру в парном катании.
– И ты сразу стал искать партнершу?
– После распада пары думал, продолжать ли. Решил, что хочу заниматься этим дальше, и через пару недель начал искать партнершу. Я понял, что мечта попасть на Олимпийские игры – жива. Нужно стараться и делать все возможное для этого, – сказал Митрофанов.
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