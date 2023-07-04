Хореограф группы Тутберидзе о нейтральном статусе: «Нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы подставили одну щеку, а нас избили»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков резко высказался о санкциях против спортсменов из России.

В июне Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских фигуристов, но постановил изучить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Тот ранее предложил федерациям допускать россиян в нейтральном статусе.

«Я не верю им, они нас не допустят. Да, сейчас федерации вроде как нас потихоньку допускают, но при этом ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны – это то же самое, что отречься от своих родителей», – сказал Железняков.

Также хореограф поделился мнением о нейтральном статусе, с которым российские спортсмены уже выступали на предыдущих Олимпиадах – в рамках санкций за допинговые нарушения.

«В тот момент была непонятная, шаткая ситуация, хотя я и тогда был против этих условий. Ты выступаешь за страну, ты ее лицо, престиж, и тут идешь под нейтральным флагом. Наши спортивные функционеры и чиновники сделали этот ход, дав возможность спортсменам выступать.

Но теперь нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили. Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды», – добавил Железняков.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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23 комментария

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Гаммаглобулин
Не путайте Родину с правящим классом. От страны никто и не отрекается, а не быть за решения правящего класса — совсем другое.
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Olga.t
Ну сколько можно путать понятия "страна’ и " власть"??
Такое ощущение, что многие, в том числе и Железняков, делают это намеренно.
Никто не требует от российских спортсменов отказаться от СТРАНЫ, никто!
Хотят дать допуск тем, кто открыто не поддерживает военные действия в Украине.
Таково предложение МОК, соглашаться с ним или нет должны спортсмены, но у нас решение будет принимать именно власть, поскольку спортсмены в прямой зависимости от неё, и не только финансово.
+14
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pont77
Ответ Ксюша Каблукова
Я посмотрю на местных женщин и на тебя, когда придет пора защищать вас...Или если бы они сейчас ушли и на вас пошли бы огни...Вы все умные тут задним умом.
Защищать от кого?
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+9
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nolan_90
Чем больше я читаю комментарии этих людей, тем больше я согласен с отстранениями
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Сулаквелидзе
Ответ Ксюша Каблукова
Я посмотрю на местных женщин и на тебя, когда придет пора защищать вас...Или если бы они сейчас ушли и на вас пошли бы огни...Вы все умные тут задним умом.
От кого защищать? Только ответьте своими словами, а не тем, что пропаганда вбила в голову
+5
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Бутан Пропанович
Ответ Ксюша Каблукова
Я посмотрю на местных женщин и на тебя, когда придет пора защищать вас...Или если бы они сейчас ушли и на вас пошли бы огни...Вы все умные тут задним умом.
Это тебе не нужно путать смысл слов кретинизм и патриотизм. А слово "защищать", такие как ты вообще изнасиловали. Пока не "защищали", везде все нормально было.
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Анюточка Колыханова
всегда было интересно, где эти принципиальные люди были на последних олимпиадах со своей позицией? Можно говорить всё что угодно, но на деле наши спортсмены спокойно ездили под белым флагам на Олимпийские игры, и выигрывали там медали и никто им плохого слова не сказал
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Alestern
Ответ Анюточка Колыханова
всегда было интересно, где эти принципиальные люди были на последних олимпиадах со своей позицией? Можно говорить всё что угодно, но на деле наши спортсмены спокойно ездили под белым флагам на Олимпийские игры, и выигрывали там медали и никто им плохого слова не сказал
Он про это тоже сказал.. невнимательно читаешь
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Кирковский Александр
Ответ Elvagor
Наши военные в этот момент погибают ради своей страны. Ты предлагаешь обесценить их жизни? По факту это и будет отказ от своей страны для спортсменов. и не надо придумывать отмазки
Это их выбор. Никто не мешал им просто не придти в военкомат. Нравится умирать за захват чужих территорий флаг в руки.

ЗЫ: если бы на Россию напали я бы этих военных на руках носил. А все эти сказки про хотели напасть оставьте бабушкам на лавочках.
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Melnikov1968
И какие предложения? Ок, отказываемся выступать, организовываем альтернативные соревнования. Это максимум, что возможно сделать в этой ситуации. Но Железняков даже этого не предлагает. Упражняется в остроумии, не более.
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Navian
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Ответ Melnikov1968
И какие предложения? Ок, отказываемся выступать, организовываем альтернативные соревнования. Это максимум, что возможно сделать в этой ситуации. Но Железняков даже этого не предлагает. Упражняется в остроумии, не более.
В чём упражняется? Как можно упражняться в том, чего нет.
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