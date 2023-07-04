Хореограф группы Тутберидзе о нейтральном статусе: «Нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы подставили одну щеку, а нас избили»

Хореограф Алексей Железняков резко высказался о санкциях против спортсменов из России.

В июне Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских фигуристов, но постановил изучить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Тот ранее предложил федерациям допускать россиян в нейтральном статусе.

«Я не верю им, они нас не допустят. Да, сейчас федерации вроде как нас потихоньку допускают, но при этом ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны – это то же самое, что отречься от своих родителей», – сказал Железняков.

Также хореограф поделился мнением о нейтральном статусе, с которым российские спортсмены уже выступали на предыдущих Олимпиадах – в рамках санкций за допинговые нарушения.

«В тот момент была непонятная, шаткая ситуация, хотя я и тогда был против этих условий. Ты выступаешь за страну, ты ее лицо, престиж, и тут идешь под нейтральным флагом. Наши спортивные функционеры и чиновники сделали этот ход, дав возможность спортсменам выступать.

Но теперь нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили. Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды», – добавил Железняков.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие