Алексей Железняков: «Для меня неприемлемо, если спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас»
Алексей Железняков высказался о переходах российских фигуристов в сборные других стран.
«Все зависит от того, кто переходит и в какую страну.
Для меня неприемлемо, если россиянин и спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас. Это элементарные вещи.
Но я абсолютно не против, если человек переходит выступать за дружественную страну. Мы же не рабы и вправе решать свою жизнь.
Но вопрос: будет ли путь назад? Потому что другие люди посчитают тебя предателем и обратно уже не примут», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.
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Но это другое, это ж не оружие 😂😂😂
Здорово, Ксюха))
Почитай)
Всё, пока))
Тогда не будет вопросов))Счастливо)