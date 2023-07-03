Алексей Железняков: «Для меня неприемлемо, если спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас»

Алексей Железняков высказался о переходах российских фигуристов в сборные других стран.

«Все зависит от того, кто переходит и в какую страну.

Для меня неприемлемо, если россиянин и спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас. Это элементарные вещи.

Но я абсолютно не против, если человек переходит выступать за дружественную страну. Мы же не рабы и вправе решать свою жизнь.

Но вопрос: будет ли путь назад? Потому что другие люди посчитают тебя предателем и обратно уже не примут», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

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