Алексей Железняков: «Для меня неприемлемо, если спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас»

Теги Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о переходах российских фигуристов в сборные других стран.

«Все зависит от того, кто переходит и в какую страну.

Для меня неприемлемо, если россиянин и спортсмен международного уровня переходит в страну, которая поставляет оружие для боевых действий против нас. Это элементарные вещи.

Но я абсолютно не против, если человек переходит выступать за дружественную страну. Мы же не рабы и вправе решать свою жизнь.

Но вопрос: будет ли путь назад? Потому что другие люди посчитают тебя предателем и обратно уже не примут», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.  

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25 комментариев

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Евгения Гринева
Ну, за Северную Корею у нас пока еще никто не перешёл выступать
+16
-8
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Raduga
А если дружественная страна внезапно станет недружественной - переобувание в воздухе?
+10
-2
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Olga.t
Железняков решил строить политическую карьеру? Впрочем, кто только сейчас не занимается политикой )
+9
-2
+7
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Kareglazaya
Тем временем в топе новостей Яндекса: оппозиция Грузии планировала захват Сочи во время мятежа.
Но это другое, это ж не оружие 😂😂😂
+14
-8
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natali5228
Главное-штаб не менять. Это ж нож в спину)
+7
-2
+5
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Анастасия Балканова
Ответ Евгения Гринева
Ну, за Северную Корею у нас пока еще никто не перешёл выступать
Все наши спортсмены международного уровня мечтают выступать за Эритрею!
+8
-3
+5
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Anna Stefan
Ответ Kareglazaya
Тем временем в топе новостей Яндекса: оппозиция Грузии планировала захват Сочи во время мятежа. Но это другое, это ж не оружие 😂😂😂
Оппозиция, как я понимаю, не правительство Грузии? Тогда какое это имеет значение в данном случае?
+6
-2
+4
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Е...С
А на гражданство подавать, жить и тренироваться в недружественной стране - это замечательно.
+5
-1
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Tatiana Klm
Горшочек, не вари)
+3
0
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Ёжик_в_тумане
Железняков, остановись, ведь потом пожалеешь о своих словах.
+4
-1
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Дмитрий
Ответ Евгения Гринева
Ну, за Северную Корею у нас пока еще никто не перешёл выступать
И за Сербию
+4
-1
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Анастасия Балканова
Сенсация! Железняков "покритиковал" Этери Тутберидзе!
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Девушка Безимени
какого политика мы потеряли
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Anna Stefan
А дружественная страна - это та, которая выступает на турнирах "дружественного" ИСУ?
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Vesel79
Ответ Евгения Гринева
Ну, за Северную Корею у нас пока еще никто не перешёл выступать
Зря. 0 конкуренции
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Ксюша Каблукова
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Ответ Anna Stefan
Оппозиция, как я понимаю, не правительство Грузии? Тогда какое это имеет значение в данном случае?
А Смолкины разве выступают за правительство Грузии или за страну и народ?))
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Anna Stefan
Ответ Ксюша Каблукова
А Смолкины разве выступают за правительство Грузии или за страну и народ?))
Оппозиция - это страна или народ?🤔
Здорово, Ксюха))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anna Stefan
Оппозиция - это страна или народ?🤔 Здорово, Ксюха))
Причем тут оппозиция?))Я спрашиваю за кого выступают Смолкины))За правительство или за страну?
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Anna Stefan
Ответ Ксюша Каблукова
Причем тут оппозиция?))Я спрашиваю за кого выступают Смолкины))За правительство или за страну?
За страну. И что? Страну представляет кто - правительство или оппозиция?
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Anna Stefan
За страну. И что? Страну представляет кто - правительство или оппозиция?
Ну так причем здесь правительство?))
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Anna Stefan
Ответ Ксюша Каблукова
Ну так причем здесь правительство?))
Ксюня, чего тупим? Позицию страны кто определяет?
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Ксюша Каблукова
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Ответ Anna Stefan
Ксюня, чего тупим? Позицию страны кто определяет?
А ты знаешь кто у них сейчас президент?))
Почитай)
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Anna Stefan
Ответ Ксюша Каблукова
А ты знаешь кто у них сейчас президент?)) Почитай)
Прочитай мой первый комент: ключевые слова "в данном случае". Я только ответила на конкретный комент. Про политику ничего не знаю, Грузию ни дружественной, ни вражеской не называю. Переход Смолкиных не одобряю если что.
Всё, пока))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Anna Stefan
Прочитай мой первый комент: ключевые слова "в данном случае". Я только ответила на конкретный комент. Про политику ничего не знаю, Грузию ни дружественной, ни вражеской не называю. Переход Смолкиных не одобряю если что. Всё, пока))
Ну вот и отлично))Четче высказывай свою позицию))
Тогда не будет вопросов))Счастливо)
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