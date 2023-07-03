Колобков о фехтовальном поединке Загитовой: «Думаю, у нас появился реальный кандидат в сборную России. Я рад за нее»
Павел Колобков назвал Алину Загитову кандидатом в сборную России по фехтованию.
Загитова на Дне Московского спорта поучаствовала в показательном поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу фигуристки.
«Я думаю, что у нас появился реальный кандидат в сборную России. Тем более она еще молодая совсем девочка.
Она смогла выиграть олимпийскую чемпионку (цитата сохранена – Sports.ru). Поэтому я рад за нее», – сказал экс-министр спорта, олимпийский чемпион по фехтованию.
Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать
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Не знаю, как реагировать на это чудесное предложение, филологи со спорста не смогут помочь?
Чем то.
А был просто мастер класс от ЧОИ по фехтованию и тренера по фехтованию Карины Азнавурян Алине.
Р.с. удивительно конечно, такой красивый и казалось бы благородный вид спорта как фехтование, ассоциирующийся с рыцарством, не учит мужчин благородству и уважению к дамам. К чему вот эта неуместная ироничная реплика от бывшего министра🤦♀️.
Все всем ясно .
Похоже есть желание представить вновь, как обсуждение такого же тренировочного показательного боя по боксу год назад и обсуждать целый год не понятно, что.
День Московского спорта прошёл замечательно и Фехтование и фанвстреча и Интервью и самое главное великолепие ФК от Загитовой, короче Алина дала жару на 100 летнем юбилее спорта Москвы.
Но некоторые на спортсе лучше знают как проводить мастер классы чем Карина тренер по фехтованию.
Похоже он все знает