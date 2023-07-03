Колобков о фехтовальном поединке Загитовой: «Думаю, у нас появился реальный кандидат в сборную России. Я рад за нее»

Теги сборная России Карина Азнавурян Павел Колобков женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Павел Колобков назвал Алину Загитову кандидатом в сборную России по фехтованию.

Загитова на Дне Московского спорта поучаствовала в показательном поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу фигуристки. 

«Я думаю, что у нас появился реальный кандидат в сборную России. Тем более она еще молодая совсем девочка.

Она смогла выиграть олимпийскую чемпионку (цитата сохранена – Sports.ru). Поэтому я рад за нее», – сказал экс-министр спорта, олимпийский чемпион по фехтованию.

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

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37 комментариев

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Лакс
Предлагаю Алине провести следующий фехтовальный поединок на льду и разумеется в коньках.) Если конечно найдется соперник. Хотя, кто-то из фигурных пробовал в детстве фехтование, но не припомню кто именно.
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Ирина Петрова
Ответ varick
Еще один смеется над Алиначкой, и ее очередным проявлением-"победой". 😄
Она смогла выиграть олимпийскую чемпионку.

Не знаю, как реагировать на это чудесное предложение, филологи со спорста не смогут помочь?
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fillette
Ответ AllaS
Ведущие , конкретно Эмма Гаджиева совершенно верно назвали это тренировочным показательным поединком , Карина ОЧ и отличный наставник и как она посчитала нужным так и завершила эту показательную тренировку. Все всем ясно . Похоже есть желание представить вновь, как обсуждение такого же тренировочного показательного боя по боксу год назад и обсуждать целый год не понятно, что. День Московского спорта прошёл замечательно и Фехтование и фанвстреча и Интервью и самое главное великолепие ФК от Загитовой, короче Алина дала жару на 100 летнем юбилее спорта Москвы.
Видно, теннис совсем скучным вышел )).
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Melnikov1968
Почему бы Поздняковой не войти в сборную России по ФК? :))) Реально несёт чушь.
+17
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АБZ 49
Бывший министр расстроен.
Чем то.
А был просто мастер класс от ЧОИ по фехтованию и тренера по фехтованию Карины Азнавурян Алине.
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Pelageya_20
Ответ АБZ 49
Бывший министр расстроен. Чем то. А был просто мастер класс от ЧОИ по фехтованию и тренера по фехтованию Карины Азнавурян Алине.
Алина сильно его расстроила в Пхёнчхане. Видимо нормально на ставках проиграл..

Р.с. удивительно конечно, такой красивый и казалось бы благородный вид спорта как фехтование, ассоциирующийся с рыцарством, не учит мужчин благородству и уважению к дамам. К чему вот эта неуместная ироничная реплика от бывшего министра🤦‍♀️.
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AllaS
Ведущие , конкретно Эмма Гаджиева совершенно верно назвали это тренировочным показательным поединком , Карина ОЧ и отличный наставник и как она посчитала нужным так и завершила эту показательную тренировку.
Все всем ясно .
Похоже есть желание представить вновь, как обсуждение такого же тренировочного показательного боя по боксу год назад и обсуждать целый год не понятно, что.
День Московского спорта прошёл замечательно и Фехтование и фанвстреча и Интервью и самое главное великолепие ФК от Загитовой, короче Алина дала жару на 100 летнем юбилее спорта Москвы.
+23
-16
+7
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IrinaVS
Бывшему министру спорта больше заняться чем, только и остается отвечать на вопросы об Алине, да глупо шутить, а показательный поединок действительно был очень красивым и эффектным.
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АБZ 49
Ответ Olga.t
Комментарий удален пользователем
Карина Азнавурян и провела мастер класс по фехтованию.
Но некоторые на спортсе лучше знают как проводить мастер классы чем Карина тренер по фехтованию.
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Кокич
Это он сказал с серьёзным выражением лица или всё-таки улыбался?
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Raduga
Выиграть олимпийскую чемпионку?🙈. В лотерею что ли?). Победить
+9
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АБZ 49
Ответ antrrap
Не удивительно! Наша самая талантливая Алиночка талантлива во всем!
Не расстраивайтесь так. Это был просто мастер класс от тренера и ЧОИ Карины.
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+4
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Лена Диор
Ответ fillette
Не та девочка к нему в кабинет заходила)).
Не просто так заходила, лизу прокатили
+7
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fillette
Ответ АБZ 49
Карина Азнавурян и провела мастер класс по фехтованию. Но некоторые на спортсе лучше знают как проводить мастер классы чем Карина тренер по фехтованию.
И даже, что надо про соперницу говорить и кого на мастеркласс приглашать )).
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-7
+4
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Arzu0203
божечки, кто там ещё не высказался из пенсионеров-ветеранов спорта в адрес Алины, всё бывшие на месте
+6
-2
+4
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Tatiana Klm
Красивый вид спорта, которым можно начать заниматься и в 20 лет. Если интересно, почему бы и нет?
+19
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+4
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АБZ 49
Ответ Кокич
Это он сказал с серьёзным выражением лица или всё-таки улыбался?
Полковник Колобков не улыбается уже с ОИ Пхенчхана.
+17
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Pelageya_20
Ответ АБZ 49
Полковник Колобков не улыбается уже с ОИ Пхенчхана.
Вот кстати да, полковник, мог бы отправиться в зону боевых действий, чем штаны в кабинете просиживать.
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АБZ 49
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Полковнику Колобкову задайте вопрос.
Похоже он все знает
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fillette
Ответ Лакс
Предлагаю Алине провести следующий фехтовальный поединок на льду и разумеется в коньках.) Если конечно найдется соперник. Хотя, кто-то из фигурных пробовал в детстве фехтование, но не припомню кто именно.
Ну, в ЛП и не такое бывало )).
+6
-3
+3
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АБZ 49
Ответ scorp19
Да чего уж там. В сборную мира на поединок всех звёзд. Алиначка GOAT во всём к чему прикасается по мнению фанатья.
Сами начинаете фантазировать.
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Pelageya_20
Ответ Boginya
Может, уйдет туда?
Куда бы не ушла Алина медведевой это уже не поможет
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Девушка Безимени
ну ей что: разорваться штоле
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Pelageya_20
Ответ varick
Еще один смеется над Алиначкой, и ее очередным проявлением-"победой". 😄
Еще один не может оставить в прошлом свои страдания по поводу проигранного ставленницей бомонда золота Пхенчхана . Столько лет прошло.. это ж сколько бабок было проиграно🤔
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-12
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fillette
Ответ Pelageya_20
Алина сильно его расстроила в Пхёнчхане. Видимо нормально на ставках проиграл.. Р.с. удивительно конечно, такой красивый и казалось бы благородный вид спорта как фехтование, ассоциирующийся с рыцарством, не учит мужчин благородству и уважению к дамам. К чему вот эта неуместная ироничная реплика от бывшего министра🤦‍♀️.
Не та девочка к нему в кабинет заходила)).
+11
-10
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