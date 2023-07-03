Колобков о фехтовальном поединке Загитовой: «Думаю, у нас появился реальный кандидат в сборную России. Я рад за нее»

Павел Колобков назвал Алину Загитову кандидатом в сборную России по фехтованию.

Загитова на Дне Московского спорта поучаствовала в показательном поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу фигуристки.

«Я думаю, что у нас появился реальный кандидат в сборную России. Тем более она еще молодая совсем девочка.

Она смогла выиграть олимпийскую чемпионку (цитата сохранена – Sports.ru). Поэтому я рад за нее», – сказал экс-министр спорта, олимпийский чемпион по фехтованию.

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

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