Загитова о фехтовальном поединке: «Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, завтра там будет синяк»

Теги сборная России Карина Азнавурян женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделился впечатлениями от фехтовального поединка на дне Московского спорта.

Загитова поучаствовала в показательном поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян. 

— На прошлом Дне Московского спорта ты говорила, что тяжело было влезть в перчатки из-за длинных ногтей. Сейчас все удалось?

— Поэтому у меня сейчас короткие.

— Были какие-то особенности в подготовке к фехтованию?

— Заранее мне привезли экипировку разных размеров — костюмы, перчатки. Это очень тонкие нюансы, которые есть в каждом виде спорта. 

— Был ли страх внутри, что уколы шпаги будут болезненными?

— Сегодня был такой сумбурный день, я даже не успевала думать об этом. Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, что завтра там будет синяк. Но я только рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы.

— Я бы травмой это не назвал. Шрамы украшают мужчину, а вас, женщин, украшают обычные синячки, но они быстро проходят.

— У нас, девушек, тоже могут быть. Все мои шрамы, они все здесь. Я их не стыжусь, а только горжусь ими, — сказала Загитова. 

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

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17 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Быть Добру
Алина восхитительная фехтовальщица! Если бы Алина изначально пошла в этот вид спорта, подозреваю, что сейчас фехтование было бы очень популярно, такая красота и стать, спортивный азарт, точный расчет, и невероятная энергетика!❤
Сколько ни перечитываю ваш комментарий, не могу убедить себя, что это никакой не троллинг.
Так восхищаться – это что-то за гранью добра и зла.
+11
-2
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Пользователь Гугла
у фигуристок шрамов больше чем во многих женских видах спорта, если не брать мужские виды, где бабы деруися с бабами и играют в футбрл
+10
-5
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несахар
что такое ауч? английское междометие?)
+10
-6
+4
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Jane Earlosofical
в конце этого мероприятия становится понятно, что есть Загитова и все остальные. за флип отдельное молодец!
+6
-3
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ДИАНА
Алина, красотка, уверенная, умница просто!❤️❤️❤️
+19
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Кокич
Ответ Verysia
Алина молодец, настоящая спортсменка!
Спортсменки спортом занимаются ©
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Ксюша Каблукова
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Ответ Enchanter WIZZARD
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Или Ауф!))
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NTLY
Ответ Enchanter WIZZARD
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как всегда исказили мысль Алины...
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Verysia
Ответ несахар
что такое ауч? английское междометие?)
Будем к междометиям претензии предъявлять?
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Navian
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Ответ несахар
что такое ауч? английское междометие?)
Больше интересует вопрос, какая такая...?
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Enchanter WIZZARD
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Verysia
Алина молодец, настоящая спортсменка!
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Вадим Калинин
Алина в фехтовании смотрится очень круто. Такая ладная, красивая. Приятно смотреть...
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Быть Добру
Алина восхитительная фехтовальщица! Если бы Алина изначально пошла в этот вид спорта, подозреваю, что сейчас фехтование было бы очень популярно, такая красота и стать, спортивный азарт, точный расчет, и невероятная энергетика!❤
Тогда она бы всех хейтеров закалола.
+2
-2
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RRM
Ответ несахар
что такое ауч? английское междометие?)
ouch -- ой. Так спокойнее на душе?
0
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