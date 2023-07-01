Загитова о фехтовальном поединке: «Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, завтра там будет синяк»

Алина Загитова поделился впечатлениями от фехтовального поединка на дне Московского спорта.

Загитова поучаствовала в показательном поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян.

— На прошлом Дне Московского спорта ты говорила, что тяжело было влезть в перчатки из-за длинных ногтей. Сейчас все удалось?

— Поэтому у меня сейчас короткие.

— Были какие-то особенности в подготовке к фехтованию?

— Заранее мне привезли экипировку разных размеров — костюмы, перчатки. Это очень тонкие нюансы, которые есть в каждом виде спорта.

— Был ли страх внутри, что уколы шпаги будут болезненными?

— Сегодня был такой сумбурный день, я даже не успевала думать об этом. Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, что завтра там будет синяк. Но я только рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы.

— Я бы травмой это не назвал. Шрамы украшают мужчину, а вас, женщин, украшают обычные синячки, но они быстро проходят.

— У нас, девушек, тоже могут быть. Все мои шрамы, они все здесь. Я их не стыжусь, а только горжусь ими, — сказала Загитова.

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать