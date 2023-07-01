Азнавурян о фехтовании Загитовой: «Талантливый человек талантлив во всем! Алина нанесла 4 укола прямо классно»

Олимпийская чемпионка по фехтованию оценила навыки Алины Загитовой после шоу-поединка.

Загитова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Сегодня в «Лужниках» она провела выставочный матч с двукратной победительницей Игр в командной шпаге Кариной Азнавурян.

Встреча завершилась победой Алины со счетом 15:14.

«Талантливый человек талантлив во всем! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» – сказала Азнавурян.

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать