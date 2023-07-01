Азнавурян о фехтовании Загитовой: «Талантливый человек талантлив во всем! Алина нанесла 4 укола прямо классно»

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян сборная России жен женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фехтованию оценила навыки Алины Загитовой после шоу-поединка.

Загитова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Сегодня в «Лужниках» она провела выставочный матч с двукратной победительницей Игр в командной шпаге Кариной Азнавурян.

Встреча завершилась победой Алины со счетом 15:14.

«Талантливый человек талантлив во всем! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» – сказала Азнавурян.

Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать

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42 комментария

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Oeva
Ответ Александр Шульгин
Интересно что ей пообещали, тяжело смотреть когда люди теряют свое достойсто ради плюшек.
Вам никогда не понять психологию настоящих олимпийских чемпионов. Настоящие победители - победители по жизни, им присуще благородство, они не имеют потребности постоянно кому-то что-то доказывать. Алина - гостья на помосте, к ней было проявлено уважение со стороны хозяев. Вот и всё.
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Ольга Ив
Ответ Александр Шульгин
Интересно что ей пообещали, тяжело смотреть когда люди теряют свое достойсто ради плюшек.
Александр, давайте обсудим теннис, видео
что-то не выложили, не знанете почему?? 😊
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Аврора Крейсер
Ответ Воздушный Змей
Кстати, это вполне может быть. Сложнкоординационный вид спорта за плечами, отличная физическая форма. Ну и сделали бы открытый урок с комментариями Карины отличных действий Заги. Вместо этого фарс придумали.
Вы это уже писали в другой ветке) вас так это задевает, не можете держать в себе??))
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Мира2024
Спасибо, Карина, за такой приятный отзыв о нашей СвоейЗагитовой, это редкий случай тут, поэтому двойне приятно 👍💐
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Аврора Крейсер
Как обычно . 50 веток с мероприятия, обсуждать больше всех будут Загитову. Но самый эффектный выход, этого не отнять) Загитова всегда на подиуме)
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Мира2024
Ответ Marya Y
Ей просто сказали, что будет игра в поддавки. Она аж хрудь под укол подставляла.
Вы точно слышали, когда ей "сказали, что будет игра в поддавки" или, как всегда сочиняете?
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Мира2024
Ответ Александр Шульгин
Интересно что ей пообещали, тяжело смотреть когда люди теряют свое достойсто ради плюшек.
Шульгин, почему вам не стыдно за себя? Вы же всё же "мужчина" вроде
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Sebilya Fezaziyeva
Спасибо Карине за приятные слова в адрес Алины♥️
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Мира2024
Ответ Воздушный Змей
Кстати, это вполне может быть. Сложнкоординационный вид спорта за плечами, отличная физическая форма. Ну и сделали бы открытый урок с комментариями Карины отличных действий Заги. Вместо этого фарс придумали.
Вы повторяетесь или вам платят просто за количество?
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noangel
Было очень красиво!
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Arzu0203
Алинка, всё прошло Супер-Кот поединок, и прокат, и шикарный флип
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RMandYNWA
Настоящий кринж- то с какой серьёзностью и болезненными ожиданиями все относятся к любой активности Загитовой )
Take it easy, хэйтить тоже нужно с умом 😂
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Птичка певчая
Интересный тренировочный поединок! Спасибо Карине! Алина - молодчина, открывает для себя новые виды спорта!
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Sebilya Fezaziyeva
Ответ Александр Шульгин
Можно было не соревноваться на баллы и вопросов и проблем бы не было Но Загитовой нужно везде побеждать поэтому Чемпионке по фехтованию участвовать во всем этом
Все претензии к организаторам отправляй, зачем ветку засорять?)))
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Мира2024
Ответ Arzu0203
ща тут недовольные настрочат
Уже, но нам не привыкать, а уж Алине, тем более.
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Jane Earlosofical
Королева ФК неизменна - и это Загитова! Смелая, яркая, НАСТОЯЩАЯ. Очередное мероприятие это показало.
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Jane Earlosofical
Ответ Lubov Anikina
Комментарий удален модератором
так он про медведеву и пишет. где ж ему еще писать.
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Мира2024
Ответ Алексей Венедиктов
А бесталанный человек бесталанен во всем)
Как точно вы себя охарактеризовали, прямо в точку!
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Мира2024
Ответ Воздушный Змей
Может, приведёте доказательство того, что я повторялся? Или духу хватит лишь на то, чтобы в слезах нажать кнопку "пожаловаться"? :)))
Вы придаёте себе и своему комментарию слишком большой вес, ну не тянет он на "пожаловаться" 😊
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Мира2024
Ответ Воздушный Змей
Хотя что скрывать? Мне платят. За количество. Я на зарплате у Плющенко, Губерника и канала Skating Lesson. Я хоть деньги имею, а вот вы совершенно бесплатно тратите время, защищая ту, которой безразличен сам факт вашего существования :))
Этот тот случай, когда "бесплатно" гораздо достойнее, чем "я деньги имею", но у каждого своё "достоинство", что вы и доказали таким ответом, сами же и расписались в этом, как не странно, хотя в вашем случаи, это нормально.
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Мира2024
Ответ kovfun-barrios
Талантливый человек талантлив во всем! ______________________ Такая эпическая чушь)) Ну вот есть Месси, все знают, что он талантлив в футболе, а в чём ещё он талантлив?)) В баскетболе на уровне NBA? или в хоккее уровня NHL? Может в Ф-1 он покруче Айртона Сенны будет? Детский сад, штаны на лямках, вот цена этой "пословицы/поговорки" и того человека, кто эту ересь придумал.
Вы всегда так "серьезны" или становитесь таким только на ветках Алины?
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Фира Фасхутдинова
Ответ Arzu0203
ща тут недовольные настрочат
Уже...
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Да ладно вам ругаться , сегодня праздник - сделали подарок))И Алине приятно , и Карина не в минусе))
Старший товарищ , как Карина, всегда уступит младшему))
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Arzu0203
Ответ Мира2024
Спасибо, Карина, за такой приятный отзыв о нашей СвоейЗагитовой, это редкий случай тут, поэтому двойне приятно 👍💐
ща тут недовольные настрочат
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Arzu0203
Ответ Воздушный Змей
Хотя что скрывать? Мне платят. За количество. Я на зарплате у Плющенко, Губерника и канала Skating Lesson. Я хоть деньги имею, а вот вы совершенно бесплатно тратите время, защищая ту, которой безразличен сам факт вашего существования :))
фуу,
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