Азнавурян о фехтовании Загитовой: «Талантливый человек талантлив во всем! Алина нанесла 4 укола прямо классно»
Олимпийская чемпионка по фехтованию оценила навыки Алины Загитовой после шоу-поединка.
Загитова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Сегодня в «Лужниках» она провела выставочный матч с двукратной победительницей Игр в командной шпаге Кариной Азнавурян.
Встреча завершилась победой Алины со счетом 15:14.
«Талантливый человек талантлив во всем! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» – сказала Азнавурян.
Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию – 15:14. При счете 14:14 Алина пропустила два укола, но соперница попросила не засчитывать
что-то не выложили, не знанете почему?? 😊
Take it easy, хэйтить тоже нужно с умом 😂
Старший товарищ , как Карина, всегда уступит младшему))