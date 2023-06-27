Фигуристка Варвара Кисель может обжаловать дисквалификацию за допинг до 7 июля.

Об этом сообщило Белорусское национальное антидопинговое агентство.

«Дело еще не закрыто. 7 июля истекает срок подачи апелляции. С учетом информации ISU (Международного союза конькобежцев) могу подтвердить, что этот факт имел место.

Наша комиссия вынесла решение, по правилам оно вступает в силу с истечением срока подачи апелляции. Апелляцию может подать спортсмен, международная федерация, WADA (Всемирное антидопинговое агентство), национальная федерация», – сообщили белорусском агентстве.

Ранее ISU представил списки спортсменов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. В их числе была и Кисель – срок наказания составляет два года (от 20 января 2023-го до 19 января 2025-го).

Кисель занимается в группе «Ангелов Плющенко». С сезона-2020/21 она выступает за Беларусь, а ранее представляла Россию.