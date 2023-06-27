Варвара Кисель может обжаловать дисквалификацию за допинг до 7 июля

Теги допинг ISU WADA женское катание сборная Беларуси Академия Плющенко Варвара Кисель Фигурное катание

Фигуристка Варвара Кисель может обжаловать дисквалификацию за допинг до 7 июля.

Об этом сообщило Белорусское национальное антидопинговое агентство.

«Дело еще не закрыто. 7 июля истекает срок подачи апелляции. С учетом информации ISU (Международного союза конькобежцев) могу подтвердить, что этот факт имел место.

Наша комиссия вынесла решение, по правилам оно вступает в силу с истечением срока подачи апелляции. Апелляцию может подать спортсмен, международная федерация, WADA (Всемирное антидопинговое агентство), национальная федерация», – сообщили белорусском агентстве.

Ранее ISU представил списки спортсменов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. В их числе была и Кисель – срок наказания составляет два года (от 20 января 2023-го до 19 января 2025-го).

Кисель занимается в группе «Ангелов Плющенко». С сезона-2020/21 она выступает за Беларусь, а ранее представляла Россию.

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10 комментариев

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Katerina Sunny
А вторая фигуристка не может, что уже опубликовали её нарушение? И у Кисель дисквалификация с января, при том, что она её может обжаловать. Дисквалифицировали задним числом получается.
+5
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+5
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AlexZas
Ответ Иван Иванов
А что за нарушение у нее? Препарат или другое? Она вроде жеребенок.
Неизвестно. на сайте БНАДА в списке её нет на данный момент.
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Там есть исключения, где дисквалификация может начаться задним числом, например с даты нарушения, а не с даты вынесения вердикта. Но это если была задержка слушаний или любых анти-допинговых проверок не по вине спортсмена.
Обеих дисквалифицировали не с декабря, когда аннулировали результаты ПП на ЧБ. Протоколы меняли тоже совсем недавно в июне. Может пробы декабрьские проверяли совсем недавно.
+3
0
+3
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Иван Иванов
А что за нарушение у нее? Препарат или другое?
Она вроде жеребенок.
+4
-3
+1
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
А вторая фигуристка не может, что уже опубликовали её нарушение? И у Кисель дисквалификация с января, при том, что она её может обжаловать. Дисквалифицировали задним числом получается.
Там есть исключения, где дисквалификация может начаться задним числом, например с даты нарушения, а не с даты вынесения вердикта. Но это если была задержка слушаний или любых анти-допинговых проверок не по вине спортсмена.
+1
0
+1
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Может так и есть. Знать бы в чем причина. Дисквалификация может начаться задним числом, а не с момента вынесения вердикта, в случае, если нет вины спортсмена в задержке слушаний или любых анти-допинговых проверок.
Ситуация вообще странная. Даже если пробу брали на ЧБ, то почему не аннулировали результаты КП?
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Алеся Ткаченко
Если может,то пусть подает
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Алексей Токарев
Доперный штаб не будет никаких апелляций подавать, что бы никто не обсуждал их методы.
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AlexZas
Ответ Katerina Sunny
Обеих дисквалифицировали не с декабря, когда аннулировали результаты ПП на ЧБ. Протоколы меняли тоже совсем недавно в июне. Может пробы декабрьские проверяли совсем недавно.
У Ромашовой аннулирование с 15.12.22 и дисква с 12.05.23 на два года.
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
Обеих дисквалифицировали не с декабря, когда аннулировали результаты ПП на ЧБ. Протоколы меняли тоже совсем недавно в июне. Может пробы декабрьские проверяли совсем недавно.
Может так и есть. Знать бы в чем причина. Дисквалификация может начаться задним числом, а не с момента вынесения вердикта, в случае, если нет вины спортсмена в задержке слушаний или любых анти-допинговых проверок.
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