Команда Тутберидзе поздравила Садкову с 15-летием: «Тебе мы, Даша, много радости желаем! На льду успехов ярких и побед!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Садкова Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Дарью Садкову с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполняется 15 лет.

«Тебе мы, Даша, много радости желаем!

На льду успехов ярких и побед!

Пусть счастья свет в глазах твоих сияет!

Удачи, сил, здоровья на сто лет!» – говорится в поздравлении.

В прошедшем сезоне Садкова завоевало серебро финала Гран-при России среди юниоров и первенства России старшего возраста.

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