Команда Тутберидзе поздравила Садкову с 15-летием: «Тебе мы, Даша, много радости желаем! На льду успехов ярких и побед!»
Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Дарью Садкову с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполняется 15 лет.
«Тебе мы, Даша, много радости желаем!
На льду успехов ярких и побед!
Пусть счастья свет в глазах твоих сияет!
Удачи, сил, здоровья на сто лет!» – говорится в поздравлении.
В прошедшем сезоне Садкова завоевало серебро финала Гран-при России среди юниоров и первенства России старшего возраста.
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