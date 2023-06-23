Станислава Константинова: «Тутберидзе – пример для многих, как можно за счет амбиций и характера выбиться в топ, получить лучших спортсменов, собрать команду»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Станислава Константинова Фигурное катание

Станислава Константинова заявила о желании поработать в команде Этери Тутберидзе.

– Фигурное катание – вид спорта, завязанный на Москве. С чем ты это связываешь? Удалось понять проблемы регионов, поработав в разных уголках России?

– В регионах другие приоритеты. Например, в Казани, как я понимаю, фокус на хоккей. К тому же есть объективные причины. В Москве и Питере больше людей, больше катков. Больше внимания со стороны государства. И больше специалистов. Специалисты – это главное. Люди едут ради тренера, а не катка.

Сейчас фокус на Москву. Но и в Питере годами фигурное катание было на уровне. В какой-то момент даже выше, чем в Москве. Лучше и интереснее. Но сейчас печально смотреть, как упал уровень. Но вот покатавшись и в Питере, и в Москве и сравнив интенсивность тренировок, я все поняла для себя.

Поэтому сейчас в Питере успеха добиться могут только сверхталантливые дети. Но так навскидку даже и не вспомнить молодые таланты из Питера. Москва идет вперед, а Питер стоит на месте. Сложнее реализоваться, меньше возможностей...

А в Москве много молодых специалистов. Этери Георгиевна – пример для многих, как можно за счет своих амбиций и характера выбиться в топ, получить лучших спортсменов, собрать команду.

– Поработала бы в команде Тутберидзе?

– Мне было бы очень интересно. Безумно. Там такие таланты собраны, для постановщика это рай. И девочки, которые впитают твои идеи и покажут с лучших сторон. И внимание к ним, программы увидят миллионы...

Так что это была бы уникальная возможность. Но вряд ли реалистичная, они обычно работают внутри своей команды, и даже топовых постановщиков перестали к себе звать, – сказала Константинова.

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9 комментариев

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Oleg152762
Всё верно. Но не "получить лучших спортсменов", а сделать их такими.
+5
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Ирина Ларина
Ответ tanya_1111
Спортс, а ничего что сегодня ДР у Саши Трусовой.
А ничего, что 10 утра еще и пост про Стасю. Совсем уже со своей Сашей (
+3
0
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Утренняя Аврора
За счет амбиций и характера? Может всё-таки, потому что Этери талантлива? И сутками на льду? Одна из немногих, для которых лед это ее жизнь.
+4
-2
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Alex1104
Она совсем молодая ещё, судя по ответам. Но "амбиций и характера" как раз много.
Только вот нужны в бОльшей степени талант и трудолюбие.
+2
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tanya_1111
Спортс, а ничего что сегодня ДР у Саши Трусовой.
+3
-3
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Gemma157
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Гы, Константинова так старалась похвалить Тутберидзе, а ее фаны все равно недовольны.. Вот незадача.. 😆
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Whiskey cat
Ахаха, Станислава, даже не надейся.
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fillette
Ответ Утренняя Аврора
За счет амбиций и характера? Может всё-таки, потому что Этери талантлива? И сутками на льду? Одна из немногих, для которых лед это ее жизнь.
Это когда она во время сборов время с дочкой проводила? Хотя, тут и не осудишь, дети важнее любого льда, особенно, когда этот лед нужно обеспечить этим самым детям ).
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