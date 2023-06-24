60% японцев поддерживают заявку Саппоро на проведение зимней Олимпиады-2030

Общественное мнение в Японии поддерживает заявку города Саппоро на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

По данным соцопроса Central Research Services, 60,2% японцев положительно оценили заявку – из них 29,9% заявили о своей поддержке, а 30,3% об «относительном одобрении».

При этом самый низкий процент среди всех регионов (50%) был зафиксирован на Хоккайдо, административным центром которого является сам Саппоро.

Как отмечает Inside the Games, несколько предыдущих соцопросов в Японии показывали, что менее половины жителей страны поддерживают идею провести Игры.

Ранее в Саппоро приостановили продвижение заявки на Олимпиаду-2030 из-за последствий коррупционного скандала Токио-2020.

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