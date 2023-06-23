Вероника Яметова с отличием окончила девятый класс

Теги сборная России женское катание Вероника Яметова Фигурное катание

Российская фигуристка Вероника Яметова окончила девятый класс с отличием.

Спортсменка опубликовала в соцсети фото с красным аттестатом и распечаткой оценок. 

Яметовой 15 лет, в сезоне-2022/23 завоевала серебро на этапе Гран-при России, на чемпионате страны заняла седьмое место. 

Вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон. 

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15 комментариев

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Agura
Умница, отличница, спортсменка!
Удачи тебе по жизни, милая девочка!
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olvl
Какая же умница и молодец Вероника. Поздравляю и желаю успехов во всём.
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Девочка с севера
Умница!
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Евгения Гринева
Не представляю, как можно так совмещать и учиться на одни 5. У нас после 9-го не было ни одного круглого отличника, хотя, в целом, класс был сильный
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Александр Колосов
Ответ scorp19
Какой нафиг красный диплом )))) ппц, людям, которые даже на занятиях не появляются красные дипломы раздают 😂 . Думаю всё куплено. Кому надо на лапу дали и вуаля. По всем предметам 5
Это всего лишь аттестат за 9 класс)))
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Адриана
Умничка, девочка! Так держать!
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Александр Колосов
Готов поспорить, что одноклассники, которые считали её "страшненькой", еще нехило потом побегают за ней с надеждой на свидание
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Лакс
новые МС по ФК:
АГАЕВА Мария Руслановна
АНИСИМОВ Андрей Сергеевич
ВАСЬКОВИЧ Александр Ильич
ГАРТУНГ Генрих Артурович
КРАВЧЕНКО Александра Кирилловна
ПРОКОПЕЦ Александра Викторовна
ЧЕРЕМНЫХ Варвара Сергеевна
ШУСТИЦКИЙ Александр Николаевич
ГУЩИНА Ксения Андреевна
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Додик Аксель
Молодец Вероника ! Не только со спортом дружит, но и в учёбе отличница.
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люблю тутберят
браво👍🎉🎉🎉
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garovatat
Нет, Вероника безусловно молодец, но в то что все наши фигуристки как на подбор вундеркинды карснодипломники и круглые отличники не верю ни капли)) интересная закономерность наблюдается))
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I. Bryzgalov
Молодцы!
Уроки выучила, молодец! пора и сложные прыжки учить.
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Gemma157
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Какая молодец. За ее ЕГЭ поклонникам ФК не придется краснеть как пару лет назад 😆
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