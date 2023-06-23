Вероника Яметова с отличием окончила девятый класс
Российская фигуристка Вероника Яметова окончила девятый класс с отличием.
Спортсменка опубликовала в соцсети фото с красным аттестатом и распечаткой оценок.
Яметовой 15 лет, в сезоне-2022/23 завоевала серебро на этапе Гран-при России, на чемпионате страны заняла седьмое место.
Вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон.
Удачи тебе по жизни, милая девочка!
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Уроки выучила, молодец! пора и сложные прыжки учить.