Вероника Яметова с отличием окончила девятый класс

Российская фигуристка Вероника Яметова окончила девятый класс с отличием.

Спортсменка опубликовала в соцсети фото с красным аттестатом и распечаткой оценок.

15 лет, в сезоне-2022/23 завоевала серебро на этапе Гран-при России, на чемпионате страны заняла седьмое место.

Вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон.