«Бесконечно талантливая и многогранная. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя». Команда Соколовской поздравила Трусову с днем рождения

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Команда тренера Светланы Соколовской поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 исполнилось 19 лет.

«С днем рождения, Саша! Бесконечно талантливая и многогранная. Будь счастлива. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто.

Будь крепко здорова. Пусть все задуманное обязательно получится. И всегда будет время и силы на покорение новых вершин», – говорится в сообщении на странице команды Соколовской.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

10 комментариев

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garovatat
Прочитала сначала - "соревнуйся и реализуй себя". Подумала - ничесе новый родной ТШ троллит в днюху!))
Потом перечитала - все эти "покорения новых вершин", "совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто" читаются исключительно как напутствия в новую жизнь. Трусова очевидно закончила, не выйдет в сезон, будет катать в шоу и покорять вершины аудиоредактора. Рудковская по всей видимости пробует запустить новый проект. Интересно, какой псевдоним она выберет своей подопечной?
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Lennuci
Соколовская чуть перебрала с авто-загаром или тоном зубных коронок, не пойму?
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FS.Nika1
С днём рождения, Саша!
Пусть все задуманное тобой исполнится, крепкого здоровья , творческих успехов и удачи по жизни!
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garovatat
Ответ Lennuci
Соколовская чуть перебрала с авто-загаром или тоном зубных коронок, не пойму?
и с тем и с другим)) Хотя своими кипельно белыми винирами/коронками она уже давно народ ослепляет))
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vanessa2021
Светлана Соколовская от себя лично очень красивые стихи посвятила Саше на ДР.

"Девочка с красивыми глазами".
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Беглый*
Ответ garovatat
Прочитала сначала - "соревнуйся и реализуй себя". Подумала - ничесе новый родной ТШ троллит в днюху!)) Потом перечитала - все эти "покорения новых вершин", "совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто" читаются исключительно как напутствия в новую жизнь. Трусова очевидно закончила, не выйдет в сезон, будет катать в шоу и покорять вершины аудиоредактора. Рудковская по всей видимости пробует запустить новый проект. Интересно, какой псевдоним она выберет своей подопечной?
Dj Shurik
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garovatat
Ответ Беглый*
Dj Shurik
да какой там DJ или MC)) тут что-то глубоко попсовое должно быть, какая-нить там Ракета/Комета. А может просто певица САША (как Слава, но у той хоть голос был какой-никакой) Или по примеру ани лорак - задом наперед свое имя))
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