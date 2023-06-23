«Бесконечно талантливая и многогранная. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя». Команда Соколовской поздравила Трусову с днем рождения

Команда тренера Светланы Соколовской поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 исполнилось 19 лет.

«С днем рождения, Саша! Бесконечно талантливая и многогранная. Будь счастлива. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто.

Будь крепко здорова. Пусть все задуманное обязательно получится. И всегда будет время и силы на покорение новых вершин», – говорится в сообщении на странице команды Соколовской.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом