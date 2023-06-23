«Бесконечно талантливая и многогранная. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя». Команда Соколовской поздравила Трусову с днем рождения
Команда тренера Светланы Соколовской поздравила Александру Трусову с днем рождения.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 исполнилось 19 лет.
«С днем рождения, Саша! Бесконечно талантливая и многогранная. Будь счастлива. Совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто.
Будь крепко здорова. Пусть все задуманное обязательно получится. И всегда будет время и силы на покорение новых вершин», – говорится в сообщении на странице команды Соколовской.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Потом перечитала - все эти "покорения новых вершин", "совершенствуйся, развивайся и реализуй себя на все сто" читаются исключительно как напутствия в новую жизнь. Трусова очевидно закончила, не выйдет в сезон, будет катать в шоу и покорять вершины аудиоредактора. Рудковская по всей видимости пробует запустить новый проект. Интересно, какой псевдоним она выберет своей подопечной?
Пусть все задуманное тобой исполнится, крепкого здоровья , творческих успехов и удачи по жизни!
"Девочка с красивыми глазами".