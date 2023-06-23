Константинова о возможной смене гражданства: «Думала об этом еще до того, как нас перестали допускать до соревнований. Но мотивации кататься уже не было»

Теги сборная России женское катание Анастасия Губанова переходы сборная Грузии Станислава Константинова Фигурное катание

Фигуристка Станислава Константинова рассказала, что задумывалась о переходе в другую страну.

Константинова объявила о завершении спортивной карьеры в январе.

– Сколько ты уже работаешь тренером?

– Ровно год назад поехала на свои первые сборы. С программами начала работать еще раньше, но полноценно перешла в тренерство и прекратила любые попытки возобновить собственную карьеру прошлым летом.

У себя в голове я давно понимала, что уже вряд ли вернусь. Но меня многие стали уговаривать еще раз попробовать, порадовать родных, болельщиков, саму себя... Это было слышать приятно, и какое-то время я действительно оставляла для себя такой шанс. Но год назад поняла, что точно пора завязывать.

– В соцсетях ты писала, что не видела смысла возвращаться, так как сложно выдерживать конкуренцию в России. А что, если попробовать себя за границей? Неужели пример Насти Губановой не заразителен?

– Настя – большая молодец. Самое главное при таком переходе – сохранить мотивацию. Не просто уезжать, убегая от проблем. А целенаправленно понимать, что ты пришел не просто попробовать, а работать в новой сборной несколько олимпийских циклов.

Я думала об этом, причем еще до того, как нас перестали допускать до соревнований. Но также понимала, что это очень длительный процесс, а я уже банально не выдерживаю. Да и мотивации не было кататься. Очень много находилось «но». И главным было, что я уже сделала в спорте многое и вряд ли смогу лучше. Мой пик прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить.

– Конкретные предложения от других федераций поступали?

– Нет, в тот момент, когда я об этом думала, я уже не была топовой фигуристкой.

– И все же для большинства европейских стран ты была бы номером один без вопросов.

– Это понятно. Но честно сказать, и мне самой было бы не так просто перейти под другой флаг. Я всю жизнь каталась за Россию. Одно дело переходы в парном катании или танцах, когда ты подстраиваешься под партнера. А в одиночном катании, просто потому что ты не можешь пробиться в России... Звучит так, что ты сам себе проиграл, ведь у меня были шансы в России.

– Для тебя смена гражданства – это вопрос патриотизма?

– Не всегда. Я понимаю, что у людей могут быть разные причины, по которым они идут на этот шаг. Я же с детства воспитывалась как российская спортсменка, выступала за сборную с малых лет...

Конечно, если бы я не отбиралась и не выступала на серьезных стартах, мне было бы интересно в случае перехода поехать, минуя конкуренцию. Но раз я уже выступала за Россию почти везде, кроме Олимпиады, то думаю, что не стала бы менять флаг. Страна много в меня вложила.

– Сейчас некоторые российские спортсмены задумываются о переходе в другую сборную. Ты согласна с категоричными критиками подобного подхода?

– Мне в принципе не нравятся категоричные суждения, чего бы они ни касались. Все нужно оценивать индивидуально. Глупо отрицать, что для спортсмена самое главное – это его собственная карьера. Поэтому я не буду такой подход осуждать. Это неправильно.

Ситуация кардинально изменилась, мир поменялся. Так что нужно выбрать, какие у тебя приоритеты, и двигаться согласно им. И смена федерации – одна из возможных опций. Я могу этих людей понять, – сказала Константинова.

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5 комментариев

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Olga.t
Очень взвешенное, спокойное и честное интервью Стаси. Без набросок и осуждений кого-либо.
Радует, что Стася занимается постановками программ, работает, а не светит лицом на ТВ.
Удачи красавице на трудном тренерском поприще!
+4
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Zbra
Ответ Olga.t
Очень взвешенное, спокойное и честное интервью Стаси. Без набросок и осуждений кого-либо. Радует, что Стася занимается постановками программ, работает, а не светит лицом на ТВ. Удачи красавице на трудном тренерском поприще!
Да, и у Стаси всегда был хороший вкус. Думаю, из нее может получиться интересный постановщик.
+2
0
+2
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Elena Savanuk
Желаю Станиславе продлиться в своих учениках !
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Mira Val
Адекватная и спокойная Стася. Удачи!
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