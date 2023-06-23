Константинова о возможной смене гражданства: «Думала об этом еще до того, как нас перестали допускать до соревнований. Но мотивации кататься уже не было»

Фигуристка Станислава Константинова рассказала, что задумывалась о переходе в другую страну.

объявила о завершении спортивной карьеры в январе.

– Сколько ты уже работаешь тренером?

– Ровно год назад поехала на свои первые сборы. С программами начала работать еще раньше, но полноценно перешла в тренерство и прекратила любые попытки возобновить собственную карьеру прошлым летом.

У себя в голове я давно понимала, что уже вряд ли вернусь. Но меня многие стали уговаривать еще раз попробовать, порадовать родных, болельщиков, саму себя... Это было слышать приятно, и какое-то время я действительно оставляла для себя такой шанс. Но год назад поняла, что точно пора завязывать.

– В соцсетях ты писала, что не видела смысла возвращаться, так как сложно выдерживать конкуренцию в России. А что, если попробовать себя за границей? Неужели пример Насти Губановой не заразителен?

– Настя – большая молодец. Самое главное при таком переходе – сохранить мотивацию. Не просто уезжать, убегая от проблем. А целенаправленно понимать, что ты пришел не просто попробовать, а работать в новой сборной несколько олимпийских циклов.

Я думала об этом, причем еще до того, как нас перестали допускать до соревнований. Но также понимала, что это очень длительный процесс, а я уже банально не выдерживаю. Да и мотивации не было кататься. Очень много находилось «но». И главным было, что я уже сделала в спорте многое и вряд ли смогу лучше. Мой пик прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить.

– Конкретные предложения от других федераций поступали?

– Нет, в тот момент, когда я об этом думала, я уже не была топовой фигуристкой.

– И все же для большинства европейских стран ты была бы номером один без вопросов.

– Это понятно. Но честно сказать, и мне самой было бы не так просто перейти под другой флаг. Я всю жизнь каталась за Россию. Одно дело переходы в парном катании или танцах, когда ты подстраиваешься под партнера. А в одиночном катании, просто потому что ты не можешь пробиться в России... Звучит так, что ты сам себе проиграл, ведь у меня были шансы в России.

– Для тебя смена гражданства – это вопрос патриотизма?

– Не всегда. Я понимаю, что у людей могут быть разные причины, по которым они идут на этот шаг. Я же с детства воспитывалась как российская спортсменка, выступала за сборную с малых лет...

Конечно, если бы я не отбиралась и не выступала на серьезных стартах, мне было бы интересно в случае перехода поехать, минуя конкуренцию. Но раз я уже выступала за Россию почти везде, кроме Олимпиады, то думаю, что не стала бы менять флаг. Страна много в меня вложила.

– Сейчас некоторые российские спортсмены задумываются о переходе в другую сборную. Ты согласна с категоричными критиками подобного подхода?

– Мне в принципе не нравятся категоричные суждения, чего бы они ни касались. Все нужно оценивать индивидуально. Глупо отрицать, что для спортсмена самое главное – это его собственная карьера. Поэтому я не буду такой подход осуждать. Это неправильно.

Ситуация кардинально изменилась, мир поменялся. Так что нужно выбрать, какие у тебя приоритеты, и двигаться согласно им. И смена федерации – одна из возможных опций. Я могу этих людей понять, – сказала Константинова.