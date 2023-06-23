Станислава Константинова: «Хочу развиваться как постановщица. Поработать с известными спортсменами топ-уровня»

Станислава Константинова рассказала о желании стать хореографом-постановщиком.

– Какие у тебя сейчас амбиции в тренерской карьере?

– Хочу развиваться как постановщица. Поработать с известными спортсменами топ-уровня. Будет возможность – не упущу, постараюсь выдать свой максимум в плане креатива. Также хотелось бы реализовать себя и помимо тренерства, помимо спорта. В других сферах. В чем конкретно, пока не знаю. Размышляю.

– Есть конкретные люди, с кем хочется поработать?

– Все российские топы, иностранцы. Список большой. <...>

– Получается, что свой фокус в тренерской работе ты видишь сейчас именно в хореографии?

– Сейчас у меня это лучше всего получается. Чувствую, что я в этом профессионал, уверена в себе и своих действиях. Прыгала я неплохо, но можно было и лучше. Так что в технике я пока что еще не такого уровня специалист, только учусь и много нового для себя узнаю, когда работаю с опытными тренерами.

Да еще и когда сама была спортсменкой, но уже в осознанном возрасте и тренировалась в команде у Виктории Буцаевой и Александра Волкова, подчерпнула для себя много важных нюансов в технике. Хочется донести до ребенка, исправить его проблемы, а не делать вид, что объяснил элемент и забыл.

– И все же над прыжками тоже работаешь?

– Бывает, что корректирую технику, но в основном на сборах отвечаю за постановку программ. Мне это нравится. Как-то на день рождения мне пожелали найти такую работу, которую ты бы делал и бесплатно. Дело своей мечты. И вот это, пожалуй, оно.

Буду развиваться, прогрессировать. Опыт есть, я уже много программ поставила. Теперь в планах работать и со взрослыми. Ко мне уже обращаются девочки постарше, и это гораздо интереснее. Пытаюсь раскрывать спортсменов с новых сторон, – сказала Константинова.