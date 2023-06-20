Денис Ходыкин: «Конкуренция в России сильнее, чем в мире. У спортсменов в нашей стране самый сложный старт – не Олимпиада, а чемпионат России»

Фигурист Денис Ходыкин назвал чемпионат России более сложным стартом, чем Олимпиада.

Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании с Дарьей Павлюченко. Сейчас он тренируется в дуэте с Таисией Собининой.

– Готовы к тому, что в этом сезоне соревнования, скорее всего, будут только внутри страны?

– Да, готовы. А дальше уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в мире. Конкуренция в России сильнее, чем в мире.

Как говорится, у спортсменов в нашей стране самый сложный старт – не Олимпиада, а чемпионат России, – сказал Ходыкин.