Денис Ходыкин: «Конкуренция в России сильнее, чем в мире. У спортсменов в нашей стране самый сложный старт – не Олимпиада, а чемпионат России»

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Фигурное катание

Фигурист Денис Ходыкин назвал чемпионат России более сложным стартом, чем Олимпиада.

Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании с Дарьей Павлюченко. Сейчас он тренируется в дуэте с Таисией Собининой.

– Готовы к тому, что в этом сезоне соревнования, скорее всего, будут только внутри страны?

– Да, готовы. А дальше уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в мире. Конкуренция в России сильнее, чем в мире.

Как говорится, у спортсменов в нашей стране самый сложный старт – не Олимпиада, а чемпионат России, – сказал Ходыкин.

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5 комментариев

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ретроградный меркурий
По крайней мере, в женской одиночке и у парников это 100%. Доминирование в этих видах тотальное
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Лиля Симонова
Забыл добавить - в женской одиночке и в парах.
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Anabelle1226
Внутри сборной во всех видах конкуренция высокая, так что он прав
+3
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Alealeale
На ЧР выше конкуренция, однако психологически это гораздо более легкий старт. А психологический фактор обычно и является камнем преткновения. Плюс на ОИ ещё и командник, что тоже всё меняет.
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