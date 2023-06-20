Ходыкин о распаде дуэта с Павлюченко: «Никто не знает, был у нас пик или могли достичь большего. Разошлись без скандалов, упреков и обид»

Фигурист Денис Ходыкин заявил, что его пара с Дарьей Павлюченко распалась без конфликтов.

В новом сезоне Ходыкин будет выступать с Таисией Собининой. Павлюченко еще не приняла решения о продолжении карьеры.

– Сейчас с Дашей общаетесь?

– Не знаю, чем сейчас занимается Дарья. Но в любом случае желаю ей удачи и благодарю за пройденный совместный путь. Ссор или конфликтов между нами нет.

– Открываешь комментарии – сплошь сообщения о том, как жаль, что пара распалась. Тебе самому не обидно?

– Было немного обидно. Вместе мы достигли многого, показали интересное катание. Наверное, дошли до конечной точки.

– Можно сказать, что вы были на пике и расти дальше было некуда?

– Это слишком громкое заявление. Никто не знает, был у нас пик или могли достичь чего-то большего. Так сложились обстоятельства, одно наложилось на другое. Нам удавалось показывать то, что планировали изначально. Но никто не знает, был ли это максимум возможностей.

– Последний год был для вас непростым – травмы, пропуски соревнований. Как чувствовал себя психологически?

– С пониманием относился. Сам много раз травмировался, Даша меня дожидалась. После того как Даша получила травму, я долго ждал, но потом мы собрались и приняли совместное решение. Это не было моим единоличным выбором. Разошлись без скандалов, упреков и обид, – рассказал бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании.