Ходыкин о распаде дуэта с Павлюченко: «Никто не знает, был у нас пик или могли достичь большего. Разошлись без скандалов, упреков и обид»

Теги сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Таисия Собинина Фигурное катание

Фигурист Денис Ходыкин заявил, что его пара с Дарьей Павлюченко распалась без конфликтов.

В новом сезоне Ходыкин будет выступать с Таисией Собининой. Павлюченко еще не приняла решения о продолжении карьеры.

– Сейчас с Дашей общаетесь?

– Не знаю, чем сейчас занимается Дарья. Но в любом случае желаю ей удачи и благодарю за пройденный совместный путь. Ссор или конфликтов между нами нет.

– Открываешь комментарии – сплошь сообщения о том, как жаль, что пара распалась. Тебе самому не обидно?

– Было немного обидно. Вместе мы достигли многого, показали интересное катание. Наверное, дошли до конечной точки.

– Можно сказать, что вы были на пике и расти дальше было некуда?

– Это слишком громкое заявление. Никто не знает, был у нас пик или могли достичь чего-то большего. Так сложились обстоятельства, одно наложилось на другое. Нам удавалось показывать то, что планировали изначально. Но никто не знает, был ли это максимум возможностей.

– Последний год был для вас непростым – травмы, пропуски соревнований. Как чувствовал себя психологически?

– С пониманием относился. Сам много раз травмировался, Даша меня дожидалась. После того как Даша получила травму, я долго ждал, но потом мы собрались и приняли совместное решение. Это не было моим единоличным выбором. Разошлись без скандалов, упреков и обид, – рассказал бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании.

4 комментария

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блОК
Молодцы, что расстались на хорошей ноте👍
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Katerina Sunny
То есть Даша на одном льду с Денисом давно не появляется. Хорошо, что есть возможность переключиться на тренерство, не заканчивая с ФК совсем. Тем более и образование получает по профилю.
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Додик Аксель
К сожалению, но травмы и болезни многим спортсменам не дали возможности достичь большего и вынудили закончить спортивную карьеру. Так случилось и с Дашей.
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galik55
Даше желаю здоровья, Можно быть тренером, но очень хочется видеть Дашу с партнером .
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