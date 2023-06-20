Ходыкин о Собининой: «У нас хороший коннект на льду и в жизни. Четверные? Думаем об этом, все возможно»

Фигурист Денис Ходыкин оценил перспективы в парном катании с новой партнершей.

Ходыкин ранее выступал в паре с Дарьей Павлюченко. В новом сезоне он будет кататься с Таисией Собининой – дуэт тренируется у Сергея Рослякова.

– Как проходят ваши первые недели работы?

– Весело, шикарно. Мы уже заканчиваем летний сбор, остался последний микроцикл. Все прекрасно. Был небольшой дебют с короткой программой в рамках летнего сбора.

– Нет дисконнекта из-за разницы в возрасте (Ходыкину 23 года, Собининой – 18)?

– Это нормально в парном катании, не все меряется возрастом. У нас хороший коннект на льду и в жизни. В этом нет проблемы.

– Из-за перехода Таисия сменила тренерский штаб, это ее не пугало?

– Нет. У нас настолько прекрасный тренерский штаб, что кто бы ни приходил – хочет остаться. Не знаю людей, которые приходили и не оценили работу наших тренеров.

– Четверные – для вашей пары это возможно?

– Да, мы думаем об этом. Все возможно.

– Какие первичные цели ставите перед собой?

– Рано ставить цели, будем выходить на сезон, работать, вкатываться. Задача – радовать зрителя. Мы уже наработали некоторые парные элементы, по программам все понятно, но расскажу об этом позже, – рассказал бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании.