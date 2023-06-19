Худайбердиева об отпуске: «Круто восстановилась за месяц. Путешествие в Италию зарядило и вдохновило, но по-настоящему отдохнула на Мальдивах»

Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– Что для тебя отдых? Как восстанавливаешься?

– Я очень круто восстановилась за месяц отпуска в этом году. Путешествие в Италию зарядило и вдохновило, но по-настоящему отдохнула я в последней поездке на Мальдивах.

Слава богу, я успела купить тур на каких-то слишком выгодных условиях. Почти все 8 дней я читала, отсыпалась и находилась наедине с собой и своими мыслями.

А так, вообще, очень люблю баню. Баня плюс массаж = бодрячком на тренировке.

– Сразу ли определилась с выбором вида (танцы на льду)?

– Нет, конечно. Я много лет каталась в одиночном, грезила о взрывной силе и высоком толчке, но не сложилось. В 12 лет я выполнила КМС и не стала тратить время и деньги.

Одиночницы из меня точно бы не получилось. Я всегда любила скользить, танцевать.

– Каким будет показательный номер в этом сезоне?

– А вот это супервопрос! Уже в следующую субботу мы выступим в «Лужниках» на шоу с новым показательным номером. Музыка – отпад! Вам понравится.

– Ты водишь автомобиль?

– Я две недели была в Италии и восемь дней на Мальдивах. Автомобиля не случилось, зато мир посмотрела.

Если что, я шучу. Друзья, отдых и путешествия – это очень круто и очень важно. Никогда не жалейте денег на эмоции и воспоминания. Любите свой организм и не забывайте давать ему качественно отдыхать и восстанавливаться, – написала фигуристка.

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