Худайбердиева об отпуске: «Круто восстановилась за месяц. Путешествие в Италию зарядило и вдохновило, но по-настоящему отдохнула на Мальдивах»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– Что для тебя отдых? Как восстанавливаешься?

– Я очень круто восстановилась за месяц отпуска в этом году. Путешествие в Италию зарядило и вдохновило, но по-настоящему отдохнула я в последней поездке на Мальдивах. 

Слава богу, я успела купить тур на каких-то слишком выгодных условиях. Почти все 8 дней я читала, отсыпалась и находилась наедине с собой и своими мыслями.

А так, вообще, очень люблю баню. Баня плюс массаж = бодрячком на тренировке.

– Сразу ли определилась с выбором вида (танцы на льду)? 

– Нет, конечно. Я много лет каталась в одиночном, грезила о взрывной силе и высоком толчке, но не сложилось. В 12 лет я выполнила КМС и не стала тратить время и деньги.

Одиночницы из меня точно бы не получилось. Я всегда любила скользить, танцевать.

– Каким будет показательный номер в этом сезоне? 

– А вот это супервопрос! Уже в следующую субботу мы выступим в «Лужниках» на шоу с новым показательным номером. Музыка – отпад! Вам понравится.

– Ты водишь автомобиль?

– Я две недели была в Италии и восемь дней на Мальдивах. Автомобиля не случилось, зато мир посмотрела.

Если что, я шучу. Друзья, отдых и путешествия – это очень круто и очень важно. Никогда не жалейте денег на эмоции и воспоминания. Любите свой организм и не забывайте давать ему качественно отдыхать и восстанавливаться, – написала фигуристка. 

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

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11 комментариев

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MockingBird
"Любите свой организм и не забывайте давать ему качественно отдыхать и восстанавливаться" - и питаться полноценно тоже бы не помешало))
+12
0
+12
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Утренняя Аврора
Жена 1. Италия, Мальдивы. Точно Россия живет двумя разными жизнями.
+5
0
+5
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Numb
Ответ Рав. Зильберман
Откуда у этой ноунеймши деньги летать в недружественные страны во время войны?
Как откуда. А муж у нас кто.
+6
-1
+5
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Рав. Зильберман
Откуда у этой ноунеймши деньги летать в недружественные страны во время войны?
+6
-2
+4
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Неволяшка
Тур успела купить себе? А кто же делал тогда все эти фото, если она то была все время с книгой в руках и наедине? Ох, Лиза, Лиза)
+4
0
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Утренняя Аврора
Никто не говорит, что не надо восстанавливаться, но ей бы лучше не смаковать отдых, массажики А где-то гибнут люди .. Закрыла бы лучше соц сети.
+6
-2
+4
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Mbest77
Не патриотично же…
+3
0
+3
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Viks
Ткачихи из Иваново прочитали и прослезились...
+3
-1
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Ольга Воеводина
Тема про автомобиль не раскрыта кмк)
+1
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Додик Аксель
В хорошее образование денег нужно было не жалеть. А работать хорошо как и отдыхать не всем удаётся одинаково полезно.
+1
-1
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Девушка Безимени
красиво жить не запретишь
0
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