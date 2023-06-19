Берулава о распаде пары с Сафиной: «Карина не справлялась с элементами. Ждал весь сезон, когда же мы наберем форму, но под конец меня деморализовало»

Теги сборная Грузии Лука Берулава Карина Сафина Анастасия Метелкина Фигурное катание

Грузинский фигурист Лука Берулава рассказал, почему распалась его пара с Кариной Сафиной.

На чемпионате мира-2023 Сафина и Берулава заняли 19-е место. В апреле стало известно, что фигуристы больше не будут кататься вместе, а затем Берулава встал в пару с Анастасией Метелкиной. 

– Чтобы понять причину кардинальных перемен в вашей карьере, логично вернуться в прошлое. У вас с Кариной был успешный олимпийский сезон, притом что дебютный для пары. Как вы готовились к следующему сезону?

– Сначала мы поехали на японское шоу «Fantasy on ice», куда нас пригласили после чемпионата мира. Мы работали там больше месяца – примерно до конца июня, все было классно.

Затем вернулись в Пермь, поставили новые программы и начали их накатывать. Но почему-то после шоу тренировки вообще не задались: никакого прогресса и хоть чего-то похожего на качество предыдущего сезона.

– Не складывалось в техническом плане или больше психологически?

– Могу сказать только за себя: год назад я был очень мотивирован. Еще в Японии каждый день думал, что вот сейчас вернусь и буду интенсивно трудиться, чтобы следующий сезон прошел еще лучше. Хотел добиться новых результатов.

У Карины был лишний вес, а что внутри – не имею права за нее утверждать.

– Учитывая проблемы на Гран-при Франции, снятия с этапа в Финляндии и чемпионата Европы, были проблемы со здоровьем?

– Хочу вам честно сказать по этому поводу. Многие обвиняют меня в том, что я якобы бросил Карину из-за травмы. Однако в олимпийский сезон травм было гораздо больше, и каждая из них – тяжелее, чем недавно.

Но это не мешало Карине достойно выступать. В минувшем же сезоне серьезных травм не было. Проблема скорее в весе и дисбалансе тела, из-за которых Карина не справлялась с элементами.

Я надеюсь, что у нее в ближайшее время все восстановится и вообще жизнь наладится. Я желаю бывшей партнерше только хорошего – в нашем расставании нет личного негатива.

Просто я не хочу кататься очень долго. До 28 лет – потолок. Я ждал весь сезон, когда же процесс наладится и мы наберем форму… Но под конец меня деморализовало. Я просто не знал, что делать, – сказал Берулава. 

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5 комментариев

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Алеся Ткаченко
Тогда не мешало.а сейчас помешало.последствия от травм имеют свойство накапливаться и неожиданно проявляться.А еще логика-не хочет долго кататься,но партнершу поменяю.Много времени уйдет на скатку ,притирку с партнершей.Логичнее было подождать пока Карина восстановится
+4
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Валерий Петров
Ответ Алеся Ткаченко
Тогда не мешало.а сейчас помешало.последствия от травм имеют свойство накапливаться и неожиданно проявляться.А еще логика-не хочет долго кататься,но партнершу поменяю.Много времени уйдет на скатку ,притирку с партнершей.Логичнее было подождать пока Карина восстановится
Лука кажется лукавит.
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Katerina Sunny
А Карина продолжает или закончила?
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MockingBird
Пережить пубертат и в одиночном непросто, а в парном тем более. Когда от веса зависят и прыжки, и парные элементы, и результат не только собственный, но общий (и винить в неудачах есть кому, кроме себя). Не у каждого хватит благородства и терпения переждать трудные времена. Что ж, удачи Луке с новой партнершей. Смотрятся вместе симпатично, а по перспективам будет видно в следующем сезоне.
И Карине удачи в дальнейшей карьере - она говорила, что хочет продолжать.
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Алеся Ткаченко
Ответ Валерий Петров
Лука кажется лукавит.
Тоже так думаю
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